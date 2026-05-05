İstanbul Lider Koleji'nden Dünya Şampiyonasına Katılım
İstanbul Lider Koleji'nden Dünya Şampiyonasına Katılım

05.05.2026 20:00
İstanbul Lider Koleji öğrencileri, Antalya'da ödüller kazanarak Roma'daki dünya şampiyonasına gitme hakkı elde etti.

İstanbul Lider Koleji öğrencileri, 1 kilogram sumo ve 3 kilogram sumo kategorilerinde Jury Award ödülünü, Startup Junior kategorisinde Best Team Spirit ikincilik ödülünü kazanarak Roma'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

23-26 Nisan tarihleri arasında Antalya'da 21 farklı ülkeden öğrencinin katılımıyla düzenlenen Fibonacci Robot Olimpiyatları Avrasya Şampiyonası'nda İstanbul Lider Koleji öğrencileri başarıya imza attı. Ortaokul öğrencileri 1 kilogram sumo ve 3 kilogram sumo kategorilerinde Jury Award ödülünü kazanarak Roma'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Aynı şampiyonada yarışan ilkokul öğrencileri ise Startup Junior kategorisinde Best Team Spirit ikincilik ödülünü kazanarak Roma'daki dünya finaline gitmeye hak kazandı.

Başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Lider Koleji İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme, öğrencilerin uluslararası bir organizasyonda elde ettiği derecelerin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında gösterdiği azim ve takım ruhu bizleri son derece mutlu ediyor. Bu başarı, onların disiplinli çalışmalarının ve öğretmenlerimizin özverili rehberliğinin bir sonucudur. Antalya'da elde ettikleri derecelerle Roma'da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Roma'da da ülkemizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil edecekler" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

