İzmir Aliağa'da 54 yıllık Atatürk Ortaokulu binası deprem yönetmeliği için yıkıldı - Son Dakika
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İzmir Aliağa'da 54 yıllık Atatürk Ortaokulu binası deprem yönetmeliği için yıkıldı

İzmir Aliağa\'da 54 yıllık Atatürk Ortaokulu binası deprem yönetmeliği için yıkıldı
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İzmir Aliağa'da 1972'den beri hizmet veren Atatürk Ortaokulu'nun binası deprem yönetmeliğine uygun hale getirileceği için yıkıldı. Yerine çok dershanelikli modern bir okul yapılacak ve 2028-2029 eğitim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 54 yıllık Atatürk Ortaokulu binası, deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi amacıyla yıkıldı. Yıkılan binanın yerine çok dershanelikli modern bir okul binasının inşa edileceği bildirildi.

Aliağa'nın Kültür Mahallesi'nde bulunan ve kentin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Aliağa Atatürk Ortaokulu binası için deprem risk analizleri ve ilgili yönetmelikler kapsamında yıkım kararı alındı. 1972 yılında eğitim-öğretime başlayan ve 54 yıllık süre zarfında binlerce mezun veren okul binasında yıkım çalışmaları tamamlandı.

Yıkılan okul binasının yer aldığı mevcut arsa üzerine, günümüz şartlarına ve deprem yönetmeliğine uygun çok dershanelikli yeni bir okul binası inşa edilecek. Yeni okul binasının 2028-2029 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesinin hedeflendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim İzmir Aliağa'da 54 yıllık Atatürk Ortaokulu binası deprem yönetmeliği için yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Aliağa'da 54 yıllık Atatürk Ortaokulu binası deprem yönetmeliği için yıkıldı - Son Dakika
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