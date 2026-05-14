İzmir'de 190 Noktada Bilim Fuarı Coşkusu

14.05.2026 15:37
İzmir'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları ile 190 okulda bilim şenlikleri düzenleniyor, öğrenciler projelerini sergiliyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları çerçevesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılında il genelinde 190 farklı noktada bilim şöleni yaşanıyor. Fen bilimlerinden teknolojiye kadar pek çok alanda hazırlanan projeler, geleceğin bilim insanlarını bir araya getiriyor.

İzmir'de eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları yenilikçi projelerle bilim dünyasına adım atıyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, 2025-2026 eğitim öğretim yılında kentin dört bir yanına yayıldı.

190 okulda bilim şenliği

İl genelinde toplam 190 okulda gerçekleştirilen fuarlarda, binlerce öğrenci teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı buluyor. Fen bilimleri, teknoloji, matematik ve sosyal bilimler başta olmak üzere pek çok farklı branşta hazırlanan projeler, ziyaretçilerden tam not alıyor.

Geleceğin becerileri gelişiyor

Bilim fuarları sayesinde öğrenciler; bilimsel düşünme, araştırma yapma, karmaşık problemleri çözme ve üretkenlik gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirme imkanı yakalıyor. Kendi projelerini sunan gençlerin özgüvenleri artarken, fuarlar okullar arasında birer bilim şölenine dönüşüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

