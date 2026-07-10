İzmir\'de Uluslararası Netnografi Konferansı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve Netrografik Araştırmalar Derneği tarafından, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) stratejik iş birliğiyle düzenlenen 'Netnocon 2026 Küresel Netnografi Konferansı', dünyanın dört bir yanından akademisyenleri İzmir'de buluşturdu.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen uluslararası konferansa, 6 kıta ve 20 ülkeden 100'ü aşkın akademisyen ile öğrenci katıldı. 'Kültürel Kavşaklar' temasıyla üç gün süren etkinlikte, internet ve sosyal medya üzerindeki insan topluluklarının davranışlarını inceleyen netnografi, tüm yönleriyle ele alındı. Araştırma sunumları başarılı bulunan 20 doktora öğrencisine de burs desteği sağlandı. Netnocon 2026 Eş Başkanı ve İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Misci Kip, "Netnografi yönteminin Türkiye'de münazara edildiği ilk uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmanın, şehrimizin ve üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Netnografi yönteminin geliştiricisi olan Rob Kozinets tarafından organize edilen ve daha önce İngiltere, İtalya ve Fransa'da yapılan etkinlik; bu yıl netnografinin ortaya çıkışının 30'uncu yılını kutlamak ve yöntemin bugüne kadar kat ettiği yolu değerlendirmek amacıyla Türkiye'de gerçekleştirildi. Netnografik araştırma yöntemi; internet üzerindeki sosyal grupların, toplulukların ve kültürlerin etkileşimlerini, tutumlarını ve davranışlarını derinlemesine anlamak ve analiz etmek amacıyla kullanılıyor.

Konferansa ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Sema Misci Kip, "Hindistan'dan ABD'ye, Brezilya'dan Avustralya ve Avrupa'ya kadar dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda akademisyen ve öğrenci konferansımıza katıldı. Organizasyon sürecini büyük bir titizlikle yürüttük. Konferansın üniversitemizde düzenlenmesinde, mezunumuz ve Pacific Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Lena Çavuşoğlu ile Netnocon 2026 Eş Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Yaman Akyar'ın önemli katkıları oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İzmir'in tanıtımına katkı sağladı"

Netnografinin, 30 yıl önce dünyaca ünlü akademisyen Rob Kozinets tarafından geliştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Misci Kip, şöyle devam etti: "Birbirinden değerli akademisyenleri, yenilikçi düşünürleri ve uygulayıcıları bir araya getiren konferansta, ağırlıklı olarak pazarlama ve iletişim alanlarında netnografi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen araştırmalar sunuldu. Paylaşılan çalışmaların tamamı son derece ufuk açıcıydı. Konferansın tanıtım çalışmalarını aylar öncesinden başlattık. Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen tanıtım etkinliklerinde hem İzmir'i hem de İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni anlatan tanıtım filmleri gösterdik. Yüzyıllar boyunca ticaret, göç, kültürel etkileşim ve zengin mutfak mirasıyla farklı medeniyetlerin buluşma noktası olan İzmir'de, 'Kültürel Kavşaklar' temasıyla böylesine prestijli bir uluslararası konferansı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu organizasyonun hem İzmir'in uluslararası alanda tanıtımına hem de üniversitemizin dünya çapında bilinirliğinin artmasına önemli katkı sağladığına inanıyoruz." - İZMİR