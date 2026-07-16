İzmir Ekonomi Üniversitesi, WAF 2026 Finalisti

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Güzelbahçe Kampüsü projesi, mimarlık dünyasının en saygın uluslararası organizasyonlarından World Architecture Festival (WAF) 2026'da iki ayrı kategoride finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

Güzelbahçe kampüsü, 'Eğitim Yapıları' kategorisinde Türkiye'den finale kalan tek proje olurken, 'Kentsel Ölçekte Planlama' kategorisinde ise Türkiye'den finale kalan iki proje arasında yer aldı. Bu kategorideki diğer Türk finalist ise havalimanı kenti olarak planlanan İGA İstanbul projesi oldu.

Finalist projeler, 18-20 Kasım 2026 tarihlerinde Fort Lauderdale Florida'da (ABD) düzenlenecek festivalde uluslararası jüriye canlı sunum yapacak. Kategori kazananları ve yılın en başarılı projeleri, canlı jüri değerlendirmelerinin ardından açıklanacak.

İki ayrı kategoride finalist

İzmir'e son teknolojiye sahip bir kampüs kazandırma hedefiyle, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin yeni yerleşkesi olarak MAS MIMLAB tarafından tasarlanan Güzelbahçe Kampüsü, World Architecture Festival (WAF) 2026 kapsamında Gelecek Projeleri (Future Projects) ana kategorisinde Eğitim Yapıları (Education) ve Kentsel Ölçekte Planlama (Masterplanning) kategorilerinde finalist seçildi.

Özgener: "Uluslararası düzeyde takdir gördüğümüzün önemli bir göstergesi"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, elde edilen başarının üniversitenin geleceğe yönelik vizyonunun uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösterdiğini belirterek şunları söyledi: "İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsü'nün dünyanın en prestijli mimarlık ödül programlarından biri olan World Architecture Festival'de iki ayrı kategoride finalist olması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı, yalnızca güçlü bir mimari tasarımın değil, geleceğin eğitim anlayışını, sürdürülebilirliği ve yenilikçi yaklaşımları merkeze alan vizyonumuzun da uluslararası düzeyde takdir gördüğünün önemli bir göstergesi. Yeni kampüsümüzü, öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimini destekleyen, doğayla uyumlu, çağdaş ve ilham veren bir yaşam alanı olarak tasarlıyoruz. İzmir'e ve ülkemize değer katacak bu projenin uluslararası platformlarda böylesine önemli bir başarı elde etmesi, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bu başarıda emeği bulunan başta MAS MIMLAB ekibi olmak üzere projeye katkı sağlayan tüm paydaşlarımızı gönülden kutluyor, final sürecinde üniversitemizin ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum."

Abacıoğlu: "Gençlerin gelişimini destekleyecek"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Güzelbahçe kampüsünün Türkiye'de eğitim alanında yapılan en büyük projelerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Güzelbahçe kampüsümüzü tasarlarken en önemli önceliğimiz, gençlerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini bütüncül biçimde destekleyecek bir yaşam alanı oluşturmaktı. Bunun için de her ayrıntıyı en ince noktasına kadar düşündük, gençlerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda projeyi ilerlettik. Yeni kampüsümüzde eğitim, yalnızca sınıflarda gerçekleşen bir süreç olmayacak. Laboratuvarlardan ortak çalışma alanlarına, sosyal ve kültürel mekanlardan açık alanlara kadar her bölüm, öğrencilerimizin öğrenme deneyimini zenginleştirecek. Güzelbahçe kampüsümüzün gençlerimizin hayallerini büyüteceğine, yeteneklerini geliştireceğine, onları gelişen ve dönüşen dünyaya güçlü biçimde hazırlayacağına yürekten inanıyorum. Güzelbahçe kampüsümüzün uluslararası alanda elde ettiği başarı da, doğru yolda olduğumuzu ve projemizin önemini açıkça gösteriyor" diye konuştu.

WAF 2026 hakkında

Mimarlık alanının en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen World Architecture Festival (WAF), her yıl tamamlanmış yapılar, geleceğe yönelik projeler, iç mekan tasarımları ve peyzaj projelerini uluslararası jüri önünde değerlendiriyor.

Bu yıl dünyanın dört bir yanından 636 projenin başvurduğu WAF 2026'da yalnızca 414 proje finale kalmaya hak kazandı. Toplam 229 projenin değerlendirildiği Gelecek Projeleri kategorisinde 115 proje finale yükselirken, Kentsel Ölçekte Planlama kategorisinde yarışan 24 proje arasından 15'i, Eğitim Yapıları kategorisinde yarışan 15 proje arasından ise yalnızca 10'u finale kaldı.

WAF 2026 finalistleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Birleşik Krallık, İsviçre, İtalya, Hindistan, Singapur, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada başta olmak üzere birçok ülkeden dünyanın önde gelen mimarlık ofisleri yer alıyor. - İZMİR