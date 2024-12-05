Kadırga İlkokulu\'nda Özel Öğrenciler İçin Yeni Sınıf Açıldı

Eğitim

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, FATİH'te bulunan Kadırga İlkokulu'nda özel öğrencilerin eğitimi için yeni sınıf açıldı. Açılışa İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür ile İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülsen Gül katıldı.

Fatih'te bulunan Kadırga İlkokulu'nda özel öğrencilerin eğitimi için yeni sınıf açıldı. Açılışa İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül katıldı. Açılış öncesinde Yentür ve Gül, İstanbul'un farklı okullarında eğitim gören özel öğrencilerin yaptığı resimlerin yanı sıra, kapı süsü, kupa ve dekoratif ürünlerden oluşan sergiyi gezdi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül özel öğrencilerle sdohbet etmeyi de ihmal etmedi. Özel öğrenciler için hazırlanan sınıfta her öğrenci için ayrı dolap, öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi için tasarlanan oyun bölümüyle kitap köşesi de yer alıyor.