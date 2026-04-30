Kağıthane\'de engelli bireyler için sanat eğitimi

30.04.2026 10:42  Güncelleme: 10:43
Kağıthane Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılmaları ve kişisel gelişimlerini desteklemeleri amacıyla Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nde sunduğu eğitim programlarını sürdürüyor. Merkez Mahallesi'nde hizmet veren merkezde, 18 yaş ve üzeri engelli bireylere ücretsiz eğitim imkanı sağlanıyor.

Hafta içi her gün 08.30 ile 17.00 saatleri arasında açık olan merkezde; resim, müzik, drama, el sanatları ve ebru gibi farklı alanlarda eğitimler düzenleniyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen programlarla katılımcıların sanatsal yeteneklerini geliştirmeleri ve yeni beceriler kazanmaları hedefleniyor. Merkez bünyesinde bulunan müzik salonu, resim atölyesi, el sanatları bölümü ve mutfak atölyesinde çeşitli etkinliklere katılan bireyler hem üretken vakit geçiriyor hem de sosyalleşme fırsatı yakalıyor. Kağıthane Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu hizmetle, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha güçlü katılım sağlamaları, özgüven kazanmaları ve yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bartın’da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
“Caedmon’un İlahisi“nin 1200 yıllık kayıp kopyası, İtalya’da bulundu "Caedmon'un İlahisi"nin 1200 yıllık kayıp kopyası, İtalya'da bulundu
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:36
Derbinin raporu ortaya çıktı Ederson Yasin Kol’a dümdüz gitmiş
Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
10:17
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’u almaya geldiler
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler
09:44
Bomba iddia: İran’ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
09:43
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?
