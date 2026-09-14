Kahramanmaraş'ta yeni eğitim yılı 246 bin 640 öğrenciyle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta yeni eğitim yılı 246 bin 640 öğrenciyle başladı

Kahramanmaraş\'ta yeni eğitim yılı 246 bin 640 öğrenciyle başladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, yeni eğitim öğretim yılına bin 606 okulda 17 bin 704 sınıf, 17 bin 460 öğretmen ve 246 bin 640 öğrenciyle başladıklarını söyledi. Akpınar, deprem öncesi 10 bin 367 olan sınıf sayısının deprem sonrası 8 bin 701'e düştüğünü hatırlattı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Kahramanmaraş'ta yeni eğitim öğretim yılına bin 606 okulda 17 bin 704 sınıf, 17 bin 460 öğretmen ve 246 bin 640 öğrenci ile başladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Dulkadiroğlu ilçesi Ziya Gökalp İlkokulu'nda program gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrencilerin şiirler okuyup halk oyunları gösterileri sundu.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, "Kahramanmaraş olarak yeni eğitim öğretim yılına bin 606 okulumuzda 17 bin 704 sınıfta, 17 bin 460 öğretmenimiz ve 246 bin 640 öğrencimizle başlıyoruz. Bu tablo aynı zamanda büyük bir sorumluluğu ifade ediyordu. Çünkü her bir öğrencimiz bize emanet edilmiş bir gelecek demektir. Kahramanmaraş'ın eğitim yolculuğundan söz ederken 6 Şubat 2023'ü hatırlamamak mümkün değil. Deprem öncesinde ilimizde 10 bin 367 sınıfımız vardı. Deprem sonrasında ise sınıf sayımız 8 bin 701'e düştü. Bu şehir yaşadığı büyük yıkımın ardından yeniden ayağa kalkmanın, birlikte üretmenin ve geleceğe kararlılıkla yürümenin hikayesini yazmaya devam ediyor" dedi.

Program sonunda, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaynak: İHA

Turan Akpınar, Kahramanmaraş, Deprem, Güncel, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kahramanmaraş'ta yeni eğitim yılı 246 bin 640 öğrenciyle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

16:16
Dev bankadan altın tahmini
Dev bankadan altın tahmini
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
15:12
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:19:03. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yeni eğitim yılı 246 bin 640 öğrenciyle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement