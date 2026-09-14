Kahramanmaraş\'ta yeni eğitim yılı 246 bin 640 öğrenciyle başladı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Kahramanmaraş'ta yeni eğitim öğretim yılına bin 606 okulda 17 bin 704 sınıf, 17 bin 460 öğretmen ve 246 bin 640 öğrenci ile başladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Dulkadiroğlu ilçesi Ziya Gökalp İlkokulu'nda program gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrencilerin şiirler okuyup halk oyunları gösterileri sundu.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, "Kahramanmaraş olarak yeni eğitim öğretim yılına bin 606 okulumuzda 17 bin 704 sınıfta, 17 bin 460 öğretmenimiz ve 246 bin 640 öğrencimizle başlıyoruz. Bu tablo aynı zamanda büyük bir sorumluluğu ifade ediyordu. Çünkü her bir öğrencimiz bize emanet edilmiş bir gelecek demektir. Kahramanmaraş'ın eğitim yolculuğundan söz ederken 6 Şubat 2023'ü hatırlamamak mümkün değil. Deprem öncesinde ilimizde 10 bin 367 sınıfımız vardı. Deprem sonrasında ise sınıf sayımız 8 bin 701'e düştü. Bu şehir yaşadığı büyük yıkımın ardından yeniden ayağa kalkmanın, birlikte üretmenin ve geleceğe kararlılıkla yürümenin hikayesini yazmaya devam ediyor" dedi.

Program sonunda, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.