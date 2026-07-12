Kahramanmaraş'tan LGS'de Türkiye Birincisi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'tan LGS'de Türkiye Birincisi

12.07.2026 10:42
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Yunus Eymen Demirkaynak, LGS'de 500 puan alarak Kahramanmaraş'ı gururlandırdı.

Kahramanmaraş'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Yunus Eymen Demirkaynak, Türkiye birincileri arasında yer aldı. Başarılı öğrenci, elde ettiği sonuçta ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarının kendisine verdiği desteğin büyük payı olduğunu söyledi.

LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Demirkaynak, başarısının sırrının çok fazla ders çalışmaktan ziyade düzenli çalışmak olduğunu ifade etti. 6 Şubat depremlerinden psikolojik olarak etkilendiğini ancak sınav hazırlık sürecinde bu durumu aşmayı başardığını belirten Demirkaynak, ailesinin kendisine baskı yapmamasının motivasyonunu artırdığını dile getirdi.

Demirkaynak, "Öncelikle tüm aileme, arkadaşlarıma ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Ben aslında çok fazla çalışmadım. Önemli olan düzenli çalışmak. Depremin olduğu zamanlarda çok etkilenmiştim. Ancak sınav döneminde bu psikolojinin beni olumsuz etkilemesine izin vermedim. Bu başarıyı elde etmemde anne ve babamın bana baskı yapmaması, öğretmenlerimin ve arkadaşlarımın destekleyici tavırları çok etkili oldu" dedi.

Lise tercihini de paylaşan Demirkaynak, İstanbul'daki Kabataş Erkek Lisesi'nde eğitim görmeyi hedeflediğini belirterek, gelecekte mühendis olmayı planladığını söyledi. Başarısıyla hem ailesini hem de eğitim camiasını gururlandıran Demirkaynak, LGS'de elde ettiği tam puanla Kahramanmaraş'ın Türkiye çapındaki başarılı öğrencileri arasında yerini aldı. Demirkaynak'ın öğretmen anne ve babası ise baskı uygulamadıklarını düzenli çalışması gerektiğini ve bir hedef belirlemediklerini ifade etti.

Baba Kadir Demirkaynak, "Düzenli ve inançlı çalışıldığında başarının geldiğini gördük. Biz sınıf koymadık, baskı göstermedik. Doğum günü pastasına şampiyon yazdırmış, rüyamda tam puan aldığını da görmüştüm" diye konuştu.

Anne Yasemin Demirkaynak, "Oğluma baskı yapmadık, kendi haline bırakınca kendisi de yaptı. Öğretmenleri çok güzel ilgilendi ve bize eksikleri ile ilgili geri bildirimlerde bulundular. Düzenli de kitap okuduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Onikişubat ilçesindeki Yunus Emre Ortaokulu, öğrencisi olan Demirkaynak'ın yanı sıra aynı okulda Doruk Öktem, Mehmet Kerem Baltacı, Necdet Berke Aykan ve Ömer Selim Tozan, tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olmayı da başardı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Kahramanmaraş'tan LGS'de Türkiye Birincisi - Son Dakika

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