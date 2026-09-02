Karabasan Köyü\'nde finansal okuryazarlık söyleşisi düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde yürütülen Hayat Üniversitesi Projesi kapsamında, Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Karabasan Köyü'nde "Finansal Okuryazarlık" konulu eğitici söyleşi düzenlendi.

Etkinlikte, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Nuri Uslu tarafından katılımcılara finansal okuryazarlık konusunda bilgiler verildi. Söyleşide; bütçe yönetimi, tasarruf, finansal planlama, bilinçli yatırım kararları ve kişisel finans yönetimi gibi konular ele alındı. Günlük yaşamda finansal kaynakların daha bilinçli ve etkin kullanılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı etkinlik, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.