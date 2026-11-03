Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, Safranbolu'daki iki okulda derslikleri inceledi - Son Dakika
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Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, Safranbolu'daki iki okulda derslikleri inceledi

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Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, Safranbolu\'daki iki okulda derslikleri inceledi
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Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Safranbolu'da iki okulu ziyaret ederek yöneticiler ve öğretmenlerle görüştü. Akbaş, derslikleri inceledi ve Kızılay Haftası etkinliklerine katılan öğrencilerle sohbet etti.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Safranbolu Mustafa Antepoğlu İlkokulu ve Vilayetler Birliği Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu ile şube müdürleri İdris Kınasakal ve Savaş Aydın da hazır bulundu. Ziyaret programı çerçevesinde ilk olarak okul yöneticileriyle bir araya gelen Nevzat Akbaş, okulların eğitim öğretim faaliyetleri, fiziki imkanları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akbaş, ardından derslikleri, eğitim ortamlarını ve okul bahçelerini dolaşarak incelemelerde bulundu.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilenen İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Kızılay Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan öğrencilerle de bir araya gelen Akbaş, Türk Kızılayı'nın toplumsal dayanışma ve yardımlaşma konusundaki önemli rolüne değinerek paylaşma, gönüllülük ve insanlara yardım etme bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanılmasının önemini vurguladı.

Ziyaretin sonunda Akbaş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek öğretmenlere ve okul yöneticilerine eğitim öğretim süreçlerine sundukları katkılardan ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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