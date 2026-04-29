Karabük ile Almanya arasında akademik ve ekonomik iş birliği köprüsü

29.04.2026 12:54  Güncelleme: 12:55
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığındaki heyet, Almanya'nın Essen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Kufen'i ziyaret ederek akademik, ekonomik ve teknolojik alanlarda iş birliğini güçlendirecek temaslarda bulundu. Görüşmede iki bölge arasında stratejik ortaklık sürecinin temelleri atıldı.

Karabük Üniversitesi heyetinin Almanya temasları kapsamında gerçekleşen ziyarette, uluslararası akademik iş birlikleri, üniversite-sanayi entegrasyonu, öğrenci değişim programları ve yatırım odaklı projeler ele alındı.

Görüşmede Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'a; Almanya Karabük-Yeniceliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Yirmibeşoğlu, Muhammet Balaban, Doç. Dr. Mustafa Polat, Dr. Öğr. Üyesi Murat Bulut, Dr. Öğr. Üyesi İsa Avcı ve Öğr. Gör. Adnan Ucur eşlik etti.

"Uluslararası iş birliğinde yeni dönem"

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Avrupa'daki akademik ağları genişletmeye devam ettiklerini belirterek, Essen ile başlatılan sürecin yalnızca öğrenci değişimiyle sınırlı olmayacağını ifade etti.

Kırışık, Erasmus programları ve ortak araştırma projeleriyle öğrenciler ve akademisyenler için dünya standartlarında fırsatlar oluşturmayı hedeflediklerini kaydederek, Ruhr bölgesinin sanayi tecrübesiyle Karabük Üniversitesinin dinamik yapısını birleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

İş birliğinin bilimsel üretimin teknolojiye ve ekonomik değere dönüşmesine katkı sunacağını vurgulayan Kırışık, Essen Belediye Başkanı Thomas Kufen'i Karabük'e davet ederek ortak projelerin yerinde değerlendirilmesini istediklerini dile getirdi.

"Ekonomik merkez hedefi masaya yatırıldı"

Essen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Kufen ise bölgedeki Türk toplumunun bilim ve teknoloji alanındaki katkılarına dikkat çekerek, iş insanları arasındaki bağları güçlendirecek adımlar üzerinde durduklarını söyledi.

Görüşmede, yaz aylarında Essenli iş insanlarından oluşacak bir heyetin Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmesi ve istihdam odaklı projelerde Avrupa Birliği fonlarından yararlanılması konusunda mutabakata varıldığı öğrenildi.

Temaslarda Essen'in Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerinde stratejik merkezlerden biri haline gelmesine yönelik projeler de değerlendirildi.

"Gönül bağı bilimle güçleniyor"

Karabük-Yeniceliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Yirmibeşoğlu da iş birliğinin toplumsal boyutuna vurgu yaptı.

Essen ile Karabük arasındaki bağların resmi protokollerin ötesine geçtiğini belirten Yirmibeşoğlu, iki şehir arasında yıllara dayanan güçlü bir gönül bağı bulunduğunu ifade etti.

Dernek olarak üniversitenin akademik gücü ile Essen'in yerel yönetim imkanlarını birleştiren bu vizyonu desteklediklerini kaydeden Yirmibeşoğlu, Almanya'daki gençler ile Türkiye'deki öğrencilerin bu projelerden en üst düzeyde faydalanmasının hedeflendiğini söyledi.

Gerçekleştirilen ziyaretin, Karabük'ün uluslararası akademik ve ekonomik görünürlüğüne katkı sunması bekleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

