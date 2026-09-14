Karabük'te 150 öğrenci kapasiteli Melike Yeşilyurt Anaokulu açıldı - Son Dakika
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Karabük'te 150 öğrenci kapasiteli Melike Yeşilyurt Anaokulu açıldı

Karabük\'te 150 öğrenci kapasiteli Melike Yeşilyurt Anaokulu açıldı
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Karabük'te iş insanı katkısıyla Karabük Belediyesi tarafından yaptırılan Melike Yeşilyurt Anaokulu törenle açıldı. 590 metrekare alana sahip, 150 öğrenci kapasiteli okul kentin en büyük ikinci anaokulu oldu.

Karabük'te iş insanın katkılarıyla Karabük Belediyesi tarafından yaptırılan, 590 metrekarelik alanı ve 150 öğrenci kapasitesiyle kentin en büyük ikinci anaokulu olma özelliğini taşıyan Melike Yeşilyurt Anaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Ergenekon Mahallesi'ndeki anaokulunun açılışına Karabük Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çağatay, törende yaptığı konuşmada, Karabük'te eğitim altyapısının önemli ölçüde tamamlandığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün altyapısının iyi durumda olduğunu belirten Çağatay, yapımı tamamlanmak üzere olan 1-2 eğitim tesisinin de hizmete alınmasıyla kentte tam gün eğitime geçmemiş okul kalmayacağını ifade etti.

Bunun ciddi bir başarı olduğunu vurgulayan Çağatay, okulun yapımında emeği bulunan Belediye Başkanı Çetinkaya'ya teşekkür etti.

Çağatay, Çetinkaya'nın kamu hizmetlerinin yürütülmesinde her zaman destek verdiğini dile getirerek, "Bütün kamu hizmetlerinde zaten sağımıza, solumuza dönüyoruz, bakıyoruz ki belediye başkanı. Her zaman destek veriyor. Allah ondan razı olsun" dedi.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da anaokulunu yaptıran iş insanı Osman Yeşilyurt'a teşekkür ederek, genç yaşta hayatını kaybeden torunu Melike Yeşilyurt'u rahmetle andı.

Okulun 590 metrekarelik alana sahip olduğunu ve 150 öğrenci kapasitesi bulunduğunu aktaran Çetinkaya, tesisin Karabük'teki anaokulları arasında ikinci büyük anaokulu statüsünde olduğunu kaydetti.

Bahçelievler Mahallesi'nde de benzer kapasiteye sahip bir anaokulunun yapımını tamamladıklarını belirten Çetinkaya, yeni eğitim öğretim döneminde bu tesisin de hizmete açılacağını söyledi.

Karabük Belediyesi tarafından yapılan iki anaokulunun toplam 300 öğrenci kapasitesiyle Milli Eğitim Bakanlığına devredildiğini ifade eden Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim'le dirsek teması halinde okul yer tahsisleri yapıyoruz. Bunlardan bir tanesini Bahçelievler'de, şu anda beşinci katı bitmiş, pırıl pırıl yeni bir okul olarak oraya kazandırmış bulunuyoruz. Diğer taraftan iki buçuk yıldır okula ilk defa adım atan evlatlarımızı güzel karşılamak adına bu yıl da 5 bin 82 evladımıza hoş geldin seti dağıtıyoruz. İlk kalemini, ilk defterini, ilk boyama kitabını, okulla anıları olacak ilk materyalleri Karabük Belediyesi olarak biz destekliyoruz."

Kentte birlik ve beraberliğin önemine değinen Çetinkaya, kamu kurumları ve vatandaşların ortak hareket etmesinin şehrin gelişimine katkı sağladığını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise il genelindeki okullarda bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Eğitim ortamlarının öğrenciler için hazır hale getirildiğini ifade eden Akbaş, Bakanlık tarafından ücretsiz gönderilen ders kitaplarının da öğrencilerin sıralarına ulaştırıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Melike Yeşilyurt Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi ve ilk ders zili çaldı.

Protokol üyeleri daha sonra sınıfları gezerek okulda incelemelerde bulundu. Tören, sınıfların gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Karabük'te 150 öğrenci kapasiteli Melike Yeşilyurt Anaokulu açıldı - Son Dakika

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