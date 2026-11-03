Karabük'te ebeveyn okulu kurslarının yaygınlaştırılması için toplantı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük'te ebeveyn okulu kurslarının yaygınlaştırılması için toplantı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük\'te ebeveyn okulu kurslarının yaygınlaştırılması için toplantı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki toplantıda, ebeveyn okulu kurslarının il genelinde tanıtılıp yaygınlaştırılması ele alındı. Adnan Cansız başkanlığındaki toplantıda kursların planlanması ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ailelerin eğitim süreçlerine katılımını güçlendirmek ve ebeveynlerin çocuklarının gelişimine yönelik farkındalıklarını artırmak amacıyla "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu", "Aile Okulu 1" ve "Aile Okulu 2" kurs programlarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansız başkanlığında, Karabük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; ilçelerin Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürleri, Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri, merkez ilçedeki tüm kademelerden okul müdürleri ile ilgili kurs programlarının eğitici eğitimi sertifikasına sahip öğretmenler katıldı. Toplantıda, ailenin milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasındaki önemli rolü ile öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerinde ebeveyn desteğinin önemi vurgulandı. Bu çerçevede, "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu", "Aile Okulu 1" ve "Aile Okulu 2" kurs programlarının il genelinde tanıtılması, yaygınlaştırılması ve daha fazla veliye ulaştırılması amacıyla yürütülecek çalışmalar ele alındı. Kursların planlanması, eğitim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, aile eğitimlerinin il genelinde yaygınlaştırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüKarabükGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Yürümeye mecali yok Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi İşte kazanan Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi! İşte kazanan
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:09
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar Sonrası şaşırttı
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 18:54:17. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük'te ebeveyn okulu kurslarının yaygınlaştırılması için toplantı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android