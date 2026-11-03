Karabük\'te ebeveyn okulu kurslarının yaygınlaştırılması için toplantı yapıldı

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ailelerin eğitim süreçlerine katılımını güçlendirmek ve ebeveynlerin çocuklarının gelişimine yönelik farkındalıklarını artırmak amacıyla "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu", "Aile Okulu 1" ve "Aile Okulu 2" kurs programlarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansız başkanlığında, Karabük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; ilçelerin Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürleri, Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri, merkez ilçedeki tüm kademelerden okul müdürleri ile ilgili kurs programlarının eğitici eğitimi sertifikasına sahip öğretmenler katıldı. Toplantıda, ailenin milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasındaki önemli rolü ile öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerinde ebeveyn desteğinin önemi vurgulandı. Bu çerçevede, "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu", "Aile Okulu 1" ve "Aile Okulu 2" kurs programlarının il genelinde tanıtılması, yaygınlaştırılması ve daha fazla veliye ulaştırılması amacıyla yürütülecek çalışmalar ele alındı. Kursların planlanması, eğitim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, aile eğitimlerinin il genelinde yaygınlaştırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.