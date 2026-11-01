Karabük\'te EDEP toplantısında eğitimde kalite ve gençlik destekleri ele alındı

Karabük'te, kent genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri ve destek çalışmalarının masaya yatırıldığı Eğitime Destek Platformu (EDEP) İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, kentteki eğitim altyapısı, öğrencilere yönelik projeler ve yürütülen destek çalışmaları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıda, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda eğitimde kalitenin artırılması, gençliğe yönelik desteklerin çeşitlendirilmesi ve bu süreçte sivil toplum kuruluşlarıyla eş güdüm içerisinde hareket edilmesinin önemi vurgulandı. Milletin mayasında yer alan inanç, irfan ve ihlas ekseninde, eğitimde değer temelli bir yaklaşımın benimsenmesinin önemine dikkat çekilen toplantıda, çalışmaların "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla tam bir uyum içerisinde sürdürüldüğü ifade edildi.

Toplantıya, Karabük Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, 27. Dönem Trabzon Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Karabük İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, Karabük Belediye Başkan Vekili Kazım Çamlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük Eğitime Destek Platformu (EDEP) Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.