Karabük'te KPSS'ye giren adaylar erken saatlerde Karabük Üniversitesi'nde sınav heyecanı yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te KPSS'ye giren adaylar erken saatlerde Karabük Üniversitesi'nde sınav heyecanı yaşadı

Karabük\'te KPSS\'ye giren adaylar erken saatlerde Karabük Üniversitesi\'nde sınav heyecanı yaşadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te memur olmak isteyen adaylar, KPSS için sabahın erken saatlerinde Karabük Üniversitesi'ndeki sınav merkezine geldi. Adaylar sınava girerken, aileleri üniversite çevresinde bekleyerek sınav süresince yakınlarını yalnız bırakmadı.

Karabük'te memur olabilmek için Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adaylar, sabahın erken saatlerinde Karabük Üniversitesi'ndeki sınav merkezine geldi. Adaylar sınav heyecanı yaşarken, aileleri de üniversite çevresinde yakınlarını bekledi.

2026 KPSS kapsamında sınava girecek adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren Karabük Üniversitesi yerleşkesine geldi. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte üniversite içerisinde hareketlilik yaşandı.

Kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrollerinin ardından adaylar sınav salonlarına alınırken, bazı adayların sınav başlamadan hemen önce koşarak fakültelere ulaştığı görüldü. Herhangi bir adayın sınava geç kaldığı yönünde olumsuzluk yaşanmadı.

Memur olma hayaliyle sınava giren adaylar, sınav öncesi son hazırlıklarını yaparak salonlara geçti. Adayların heyecanı yüzlerine yansırken, bazıları sınavın kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Öte yandan, aday yakınları da sınav süresince Karabük Üniversitesi çevresinde bekleyerek yakınlarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Kaynak: İHA

Karabük, Eğitim, Memur, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karabük'te KPSS'ye giren adaylar erken saatlerde Karabük Üniversitesi'nde sınav heyecanı yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

11:55
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu
11:44
Savaşın Türkiye’ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
11:03
Orta Vadeli Program açıklandı Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
10:47
Uçakta ortalığı birbirine kattı Sonu böyle oldu
Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu
10:28
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
10:22
Cemal Enginyurt’un “Hayırlı olsun“ dediği ünlü mekan mercek altında Oğlu ortak çıktı
Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 12:56:04. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük'te KPSS'ye giren adaylar erken saatlerde Karabük Üniversitesi'nde sınav heyecanı yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement