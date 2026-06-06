Karabük Üniversitesi 19. yılını kutladı: Hedef araştırma üniversitesi ve dünyada ilk 100

Karabük Üniversitesi (KBÜ), kuruluşunun 19. yıl dönümünü düzenlenen programla kutladı. Programda üniversitenin akademik gelişimi, bilimsel başarıları ve araştırma üniversitesi olma hedefi vurgulanırken, üniversitenin gelişimine katkı sunan isimler plaketle onurlandırıldı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Karabük Üniversitesinin kuruluşundan bugüne uzanan gelişim süreci değerlendirilirken, eğitim, bilimsel üretim, uluslararası başarılar ve gelecek vizyonuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Program kapsamında Karabük Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan "Bilimin İzinde: Karabük Üniversitesinin 19 Yıllık Yolculuğu" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Konuşmasına kısa süre önce meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitiren uluslararası öğrenciler Mohammed Ömer Abdelaziz Salman ve Zahid Ali Abdallah Alsmadi'yi anarak başlayan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, ailelerine ve üniversite camiasına başsağlığı diledi.

Üniversitenin 19 yıllık gelişim sürecini değerlendiren Kırışık, akademisyenlerden iş insanlarına, siyasetçilerden basın mensuplarına kadar birçok kesimin KBÜ'nün bugünlere gelmesinde katkı sunduğunu ifade etti.

"Hedefimiz araştırma üniversitesi olmak ve dünyada ilk 100'e girmek"

Karabük Üniversitesinin gelecek vizyonunu paylaşan Kırışık, araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, dünyada ilk 100 üniversite arasına girmenin Türkiye açısından önemli bir vizyon olduğunu söyledi. Üniversitede geliştirilen KBÜ AI isimli yapay zeka sisteminin deneme kullanımına başlandığını açıklayan Kırışık, sistemin ilerleyen süreçte daha kapsamlı bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

"Uluslararası sıralamalarda yükseliş sürüyor"

Kırışık, Karabük Üniversitesinin son dönemde kurumsal akreditasyon belgesi aldığını ve dört bölümün akredite edildiğini belirtti.

Mühendislik Fakültesinin EngiRank sıralamasında Türkiye'de 10'uncu sıraya yükseldiğini ifade eden Kırışık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında ise SCImago verilerine göre Türkiye birincisi ve dünya 167'ncisi olduklarını söyledi. Times Higher Education sıralamalarında da önemli yükselişler yaşandığını aktaran Kırışık, sosyal bilimler alanında üniversitenin Türkiye'de 80'inci sıradan 30'uncu sıraya yükseldiğini dile getirdi.

"Karabük Üniversitesi şehrin en önemli değerlerinden biridir"

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Üniversitesinin şehrin ortak değeri olduğunu belirterek yüksek teknoloji üretiminde önemli rol üstlenebileceğini ifade etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ise 2007 yılında dikilen bir fidanın bugün güçlü bir eğitim çınarına dönüştüğünü belirterek, Karabük Üniversitesinin Kardemir ile birlikte şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Kurucu Rektör merhum Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın oğlu Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Şamil Uysal da üniversitenin kuruluşunda Karabük halkının büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programda ayrıca 24. Dönem TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin'in kutlama mesajı okunurken, Karabük Üniversitesinin kuruluş ve gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurum temsilcilerine plaket takdim edildi.

Programa Karabük milletvekilleri, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Karabük Üniversitesi yönetimi, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. - KARABÜK