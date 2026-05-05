Karabük Üniversitesi Özbekistan'da Bilimsel Temaslar Gerçekleştirdi

05.05.2026 21:23
Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, Özbekistan'da gerçekleştirdikleri ziyaretlerde bilimsel sunumlar yaparak üniversiteler arası iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları Arş. Gör. Kadriye Öz ve Arş. Gör. Elif Dorukbaşı, AI Healthcare Hackathon 2026 kapsamında Özbekistan'da akademik temaslarda bulundu.

Program kapsamında Alfraganus Üniversitesini ziyaret eden heyet, Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Safakhanov Berdiyor Bakhtiyorovich ile görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette akademisyenlere üniversitenin akademik ve fiziki imkanları hakkında bilgi verildi.

Heyet, Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde öğrencilerle bir araya gelerek Karabük Üniversitesinin akademik yapısını ve uluslararası fırsatlarını tanıttı. Öğrenciler, özellikle burs imkanları ve lisansüstü eğitim programlarına ilgi gösterdi.

Program kapsamında Arş. Gör. Elif Dorukbaşı "Biyomedikal Zaman Serilerinde Büyük Dil Modelleri", Arş. Gör. Kadriye Öz ise "Fotovoltaik Panellerde Optimizasyon" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Ziyaretlerin ikinci durağında University of Management and Future Technologies ile temaslarda bulunan heyete, KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur de katıldı. Heyet, Musametov Bahodir Erkinbayevich rehberliğinde kampüsü dolaşarak incelemelerde bulundu.

Ardından Rektör Makhmudov Mukhammadismoil Mukhitdinovich başkanlığındaki heyetle yapılan toplantıda iki üniversite arasında karşılıklı tanıtımlar gerçekleştirildi. Görüşmede özellikle Bilgisayar Mühendisliği alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Gerçekleştirilen temasların, Karabük Üniversitesi'nin uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağlaması ve bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesine zemin oluşturması bekleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Eğitim

