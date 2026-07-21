Karabük Üniversitesi Yayınları BookCites'te İndeksleniyor - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Yayınları BookCites'te İndeksleniyor

Karabük Üniversitesi Yayınları BookCites\'te İndeksleniyor
21.07.2026 11:44
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Karabük Üniversitesi, BookCites sayesinde akademik yayın görünürlüğünü artıracak ve atıf takibi sağlayacak.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Yayınları, uluslararası akademik kitap atıf dizini BookCites'te indekslenerek akademik yayınların görünürlüğünü artıracak.

İndeksleme sayesinde Karabük Üniversitesi akademisyenleri, kitap ve kitap bölümlerine yapılan atıfları sistem üzerinden takip edebilecek.

Karabük Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının abonelik kapsamında erişim sağladığı BookCites'te yer alan Karabük Üniversitesi Yayınları, üniversitenin akademik yayınlarının uluslararası görünürlüğünü artırırken araştırmacılara eserlerine yapılan atıfları takip etme imkanı sunacak.

Yalnızca akademik kitaplara odaklanan uluslararası atıf dizini BookCites, kitaplara yapılan atıfların yanı sıra kitap adı, bölüm başlığı ve yazar bilgileri üzerinden gelişmiş arama yapılabilmesine imkan sağlıyor.

Araştırmacılar, kullanıcı dostu arayüz sayesinde akademik kitaplara ilişkin atıf verilerine ve bibliyografik bilgilere tek platform üzerinden erişebilecek. Böylece Karabük Üniversitesi öğretim elemanları, yayımladıkları kitap ve kitap bölümlerine yapılan atıfları sistem üzerinden takip edebilecek, kişisel profil sayfaları aracılığıyla atıf analizlerini görüntüleyebilecek.

İndeksleme çalışmasının, Karabük Üniversitesinde üretilen bilimsel bilginin uluslararası düzeyde erişilebilirliğini ve görünürlüğünü güçlendirerek daha geniş araştırmacı kitlelerine ulaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesi Yayınevinin geçen yıl uluslararası yayınevi statüsü kazandığını belirterek, "Artık akademisyenlerimizin kitapları, uluslararası yayınevi statüsüne sahip Karabük Üniversitesi Yayınevinden yayımlanacak. Hocalarımızın talepleri doğrultusunda Karabük Üniversitesi Yayınevini BookCites Atıf Dizininde indekslenir hale getirdik. Böylece Karabük Üniversitesi yayınları uluslararası düzeyde daha görünür olacak. Bu gelişme, akademisyenlerimize de önemli kolaylıklar sağlayacak. Akademik personelimize ve üniversitemize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Karabük, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karabük Üniversitesi Yayınları BookCites'te İndeksleniyor - Son Dakika

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