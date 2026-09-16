Karapınar\'da İlköğretim Haftası çelenk töreniyle başladı

Konya'nın Karapınar ilçesinde İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Anıt Alanı'nda gerçekleştirilen törende, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Programın devamında öğrenciler tarafından İlköğretim Haftası'nın anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, İlköğretim Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımanın temel şartı hiç kuşkusuz eğitimdir. 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılının; öğrenci, öğretmen ve veli iş birliği içerisinde bilimsel, sosyal ve kültürel nice çalışmanın hayata geçirileceği bir yıl olacağına inancımız tamdır" dedi. Sonkaya, tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası'nı kutlayarak, yeni eğitim öğretim yılının sağlık, huzur ve başarı içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Programa okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.