Karasu\'da öğrenciler geleneksel oyunları Maarifin Kalbinde Oyun Projesi\'yle oynadı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan "Maarifin Kalbinde Oyun Projesi" doğrultusunda düzenlenen, öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği programda, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel oyunlar yeniden hayat buldu.

Düzenlenen programa Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Enşici ve beraberindeki heyet, Okul Müdürü Şenol Kabaoğlu ile ellerinde Türk bayrakları taşıyan öğrenciler tarafından karşılandı

Geleneksel oyunlar yeniden hayat buldu

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri ve velileriyle birlikte çeşitli geleneksel oyunlar oynayarak hem eğlendi hem de kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı buldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici de öğrencilerle birlikte oyunlara katılarak etkinliğin coşkusuna ortak oldu. Program kapsamında "söylenenin tersini yap", "çubuğu düşürme", "hareketli çember", "renkli kule", "top taşıma", "balon tenisi", "kaleli yakan top" ve "dön ve sayıyı kap" gibi oyunlar oynandı. Geleneksel oyunların yanı sıra çeşitli sportif faaliyetlerin de yer aldığı organizasyonda okul bahçesi adeta şenlik alanına dönüştü.

"Hedef, sosyal becerileri geliştirmek"

Öğrencilerin birlikte hareket etme, takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan etkinlikte, oyun yoluyla öğrenmenin önemi ön plana çıktı. Gerçekleştirilen faaliyet ile öğrencilerin arkadaşlarıyla etkileşim kurmaları, sosyal faaliyetlere katılmaları ve okul yaşamını daha aktif şekilde deneyimlemeleri hedeflendi. Öğretmen ve velilerin de desteğiyle gerçekleştirilen buluşma, geleneksel oyunların gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlarken öğrenciler için eğlenceli ve öğretici anlara sahne oldu.