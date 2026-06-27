KARDEMİR\'in Mezuniyet Töreni

Karabük'te Karabük Demir-Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş. ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen İkili Mesleki Eğitim Programı'nın ikinci dönem mezuniyet töreninde 31 öğrenci diplomalarını alırken, programın nitelikli iş gücü yetiştirmedeki katkısı vurgulandı.

Karabük'te sanayi ile eğitimi bir araya getiren İkili Mesleki Eğitim Programı kapsamında eğitimlerini tamamlayan 31 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Karabük'te KARDEMİR A.Ş. ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen İkili Mesleki Eğitim Programı'nın ikinci dönem mezuniyet töreni, KARDEMİR A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Program kapsamında Makine Bakım Onarım ile Endüstriyel Bakım Onarım alanlarında dört yıllık eğitimlerini tamamlayan 31 öğrenci mezuniyet belgelerini aldı.

Öğrenciler eğitim süresince haftanın üç günü KARDEMİR'in üretim sahalarında uygulamalı, iki günü ise okullarında teorik eğitim gördü. 30 öğrenciyle başlayan programın bugün 122 aktif öğrenciye ulaştığı belirtilirken, uygulamanın eğitim-sanayi iş birliğinin başarılı örneklerinden biri olduğu ifade edildi.

Törene KARDEMİR Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, kurum yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, programın eğitim ile üretimi buluşturan örnek bir model olduğunu belirterek, öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek üretim ortamlarında uygulama fırsatı bulduğunu, iş disiplini ve mesleki becerileri yerinde kazandığını söyledi.

Akbaş, programın hayata geçirilmesinde emeği geçen KARDEMİR yönetimine, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere teşekkür etti.

KARDEMİR Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker ise demir-çelik sektörünün geleceği için nitelikli insan kaynağının büyük önem taşıdığını belirterek, gençleri üretim kültürü ve mesleki yetkinliklerle çalışma hayatına hazırlamayı sürdüreceklerini ifade etti.

Program kapsamında öğrencilerin meslek lisesi diploması ve ustalık belgesinin yanı sıra yabancı dil, bilgisayar ve kişisel gelişim eğitimlerinden yararlandığı, başarılı öğrencilerin yurt dışı staj programlarına katılma fırsatı elde ettiği bildirildi.

Geçen yıl ilk mezunlarını veren program kapsamında mezun olan 30 öğrenciden 13'ünün KARDEMİR bünyesinde istihdam edildiği aktarıldı.

Törende ayrıca programın ilk mezunlarından İsmail Özden ile Talha Aynacıoğlu, çalışma hayatındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve mezunların kep atmasıyla sona erdi. - KARABÜK