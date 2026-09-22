Karesi, Altıeylül, Bandırma ve Dursunbey\'de Milli Eğitim müdürleri yer değiştirdi

Karesi, Altıeylül, Bandırma ve Dursunbey'de Milli Eğitim müdürleri yer değiştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğüne göre Karesi, Altıeylül, Bandırma ve Dursunbey ilçelerinin Milli Eğitim müdürleri yer değiştirdi. Yer değişikliği, Sami Günnü, Mutlu Aslan, Ümit Gökdemir ve Çetin Keren'i kapsıyor.
Balıkesir'de 4 ilçede Milli Eğitim müdürleri yer değiştirdi.
Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünde 4 ilçede Milli Eğitim müdürleri yer değiştirdi. Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü; Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan; Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü, Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir; Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren de Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak yer değiştirdi.
Kaynak: İHA
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