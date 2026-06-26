Karne Heyecanı: Vali Aydoğdu'dan Öğrencilere Mesaj - Son Dakika
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Karne Heyecanı: Vali Aydoğdu'dan Öğrencilere Mesaj

Karne Heyecanı: Vali Aydoğdu\'dan Öğrencilere Mesaj
26.06.2026 09:23
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Erzincan Valisi Aydoğdu, karne döneminde öğrencilere başarı, aile desteği ve yaz tavsiyeleri verdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğrenci, öğretmen ve velilerin karne heyecanını paylaştı.

Aydoğdu, mesajında öğrencilere seslenerek, karne notlarının yanı sıra yıl boyunca gösterdikleri emek, sabır, kurdukları dostluklar ve kişisel gelişimlerinin de önemli olduğunu belirtti.

Eğitimi yalnızca okul binalarıyla sınırlı görmediklerini ifade eden Aydoğdu, yürütülen "Değer Erzincan Projesi" ile akademik başarının yanı sıra insani değerlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sağlıklı Yaşam Ligi ile de sporun ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini aktardı.

Öğrencilerin yıl içerisinde okudukları eserlerin ve gerçekleştirdikleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin gelecek adına umut verici olduğunu vurgulayan Aydoğdu, öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Velilere de seslenen Aydoğdu, çocukların en büyük destekçilerinin aileleri olduğunu belirterek, karne sonuçları ne olursa olsun öğrencilere sevgi ve anlayışla yaklaşılmasının önemine dikkati çekti.

Mesajının sonunda öğrencilere bol bol dinlenmeleri, kitap okumaları ve doğayla iç içe verimli bir yaz tatili geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Aydoğdu, tüm öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir tatil diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Karne Heyecanı: Vali Aydoğdu'dan Öğrencilere Mesaj - Son Dakika

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