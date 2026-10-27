Kars'ta KAFKAS Projesi toplantısında 2026-2027 alt projeleri değerlendirildi - Son Dakika
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Kars'ta KAFKAS Projesi toplantısında 2026-2027 alt projeleri değerlendirildi

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Kars\'ta KAFKAS Projesi toplantısında 2026-2027 alt projeleri değerlendirildi
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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığındaki KAFKAS Projesi toplantısında bugüne kadarki faaliyetler ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılı alt projeleri ele alındı. Proje, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini destekleyip eğitim ortamlarını verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen KAFKAS Projesi Değerlendirme Toplantısı'nda, bugüne kadar yürütülen faaliyetler ele alınırken, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kars'ta eğitimde niteliğin artırılması, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen "Kars'ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri (KAFKAS) Projesi" kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında düzenlenen toplantıda, projenin başlangıcından bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler kapsamlı şekilde ele alındı. Uygulanan çalışmaların eğitim sürecine katkıları değerlendirilirken, yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin hedefler üzerinde duruldu.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini de 2026-2027 eğitim-öğretim yılında KAFKAS Projesi bünyesinde uygulanacak alt projeler oluşturdu. Alt projeler kapsamında okullarda gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler, uygulama süreçleri ve eğitimde kaliteyi daha ileriye taşıyacak çalışmalar değerlendirildi.

Proje ile öğrencilerin akademik başarılarının yükseltilmesinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, eğitim ortamlarının daha verimli hale getirilmesi ve okul başarısının sürdürülebilir şekilde artırılması hedefleniyor.

KAFKAS Projesi kapsamında eğitim kurumlarında yürütülecek çalışmaların belirlenen hedefler doğrultusunda takip edilmesi, uygulamalardan elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve ihtiyaçlara göre yeni çalışmaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Toplantı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında uygulanacak alt projelere ilişkin yapılacak çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kars'ta KAFKAS Projesi toplantısında 2026-2027 alt projeleri değerlendirildi - Son Dakika
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