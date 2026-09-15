Kars\'ta üniversite öğrencileri için güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında, Kafkas Üniversitesinde yeni akademik yılın huzur ve güven içerisinde geçirilmesine yönelik "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplantısı" gerçekleştirildi.

KAÜ Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Kafkas Üniversitesinde öğrenim görecek öğrencilerin akademik yılı sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla alınan ve alınacak tedbirler ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

"Öğrencilerimiz ailelerin emaneti, Kars'ın misafiri"

Toplantıda kurum temsilcilerine hitaben değerlendirmelerde bulunan Kars Valisi Ziya Polat, Kafkas Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin ailelerinin kendilerine emanet ettiği gençler olduğunu belirterek, öğrencilerin Kars'ta huzur ve güven içerisinde eğitim hayatlarını sürdürmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vali Polat, "Öğrencilerimiz ailelerin emaneti, Kars'ın misafiridir" anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, öğrencilerin kendilerini Kars'ta güvende ve huzurlu hissetmeleri için ilgili bütün kurumların üzerine düşen sorumluluğu hassasiyetle yerine getirmesini istedi.

Polat, yeni akademik yılın herhangi bir aksaklık yaşanmadan başlaması ve öğrencilerin eğitim hayatlarını güven içerisinde sürdürebilmeleri için kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlanmasının önemine işaret etti.

"Üniversite ve yurt çevrelerinde güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı"

Toplantının ana gündemini, Kafkas Üniversitesinde eğitim görecek öğrencilerin yeni akademik yılda huzur ve güven içerisinde eğitim alabilmelerine yönelik çalışmalar oluşturdu.

Bu kapsamda üniversite yerleşkesi ve çevresi ile öğrenci yurtları ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ele alınırken, yeni eğitim-öğretim döneminde alınması planlanan ilave güvenlik önlemleri de değerlendirildi.

Öğrencilerin üniversite ile yurtlar arasındaki ulaşım süreçlerinde herhangi bir sorun yaşamaması, ulaşımın güvenli ve düzenli şekilde sağlanması, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması ve yurt çevrelerinde huzur ortamının korunmasına yönelik çalışmalar toplantıda ayrıntılı olarak görüşüldü.

Vali Polat, öğrencilerin sadece üniversite içerisinde değil, yurtlarından sosyal yaşam alanlarına kadar Kars'ta bulundukları her noktada kendilerini güvende hissetmelerinin önemine dikkat çekerek, ilgili kurumların gerekli tedbirleri önceden almasını istedi.

"Tedbirler önceden alınmalı, koordinasyon güçlü tutulmalı"

Toplantıda üniversite öğrencilerinin güvenliğini ilgilendiren konularda kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlü tutulması gerektiği de vurgulandı.

Yeni akademik yıl boyunca ortaya çıkabilecek sorunların önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin zamanında alınması, öğrencilerin ulaşım ve barınma süreçlerinde mağduriyet yaşamaması ve üniversite çevresinde huzur ortamının korunması amacıyla kurumların iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemi değerlendirildi.

Vali Ziya Polat, bu süreçte başta güvenlik olmak üzere ulaşım, barınma ve diğer hizmet alanlarında görev alan tüm kurumların koordineli çalışmasının önemine dikkat çekerek, öğrencilerin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için çalışmaların titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

"Kars, üniversite öğrencilerini yeni eğitim yılına hazırlıyor"

Kafkas Üniversitesinin yeni akademik yılıyla birlikte farklı illerden Kars'a gelecek öğrencilerin kent yaşamına dahil olması beklenirken, öğrencilerin kente uyum sağlaması, güvenli bir eğitim ortamında bulunması ve temel ihtiyaçlarının sorunsuz şekilde karşılanması amacıyla hazırlıklar da sürdürülüyor.

Toplantıda, öğrencilerin eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal yaşamlarını da huzur içerisinde sürdürebilmeleri için alınacak tedbirler değerlendirilirken, üniversite yerleşkesi, öğrenci yurtları ve çevrelerinde güvenliğin en üst seviyede tutulması konusunda yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyla birlikte, Kafkas Üniversitesinde yeni akademik yılın huzur, güven ve sağlıklı bir ortam içerisinde geçirilmesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.