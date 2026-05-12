Kastamonu'da öğrenciler yaptıkları bilimsel çalışmaları sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da öğrenciler yaptıkları bilimsel çalışmaları sergiledi

Kastamonu\'da öğrenciler yaptıkları bilimsel çalışmaları sergiledi
12.05.2026 20:37  Güncelleme: 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan projeler, düzenlenen bilim fuarında sergilendi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan projeler, düzenlenen bilim fuarında sergilendi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğenciler, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projelerini protokol üyeleri ve vatandaşlara anlattı. Hanönü Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Ortaokulu ve Hanönü İmam Hatip Ortaokulu'nun ortaklaşa düzenlediği fuarının açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, öğrencilerin projelerini inceledi.

Fen bilimlerinden teknolojiye, çevreden matematiğe kadar geniş bir yelpazede hazırlanan çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi alan Hanönü Kaymakamı Emre Oktay ve Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, gençlerin heyecanına ortak oldu.

Öğrencileri tebrik eden Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, "İlçemizdeki okullarımızın bu denli başarılı projelere imza atması bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimizin araştırma azmini ve öğretmenlerimizin onlara kattığı vizyonu bugün burada bizzat müşahede ettik. Hanönü Belediyesi olarak eğitime ve bilime yönelik her türlü girişimin destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hanönü Kaymakamı Emre Oktay ise projelerin hazırlanma sürecinde emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Bilim fuarına Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mertcan Demil, İlçe Emniyet Amiri Şenol Demirata, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Arukan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Yabaneri ve öğretmenler katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kastamonu'da öğrenciler yaptıkları bilimsel çalışmaları sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksici canını zor kurtardı Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı Taksici canını zor kurtardı! Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı
Burcu Köksal AK Parti’de Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
LBank erişim engeline rağmen Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor LBank erişim engeline rağmen Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor
Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi
Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: “Bu bir uzaylı“ Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: "Bu bir uzaylı!"
Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

00:02
İtalya’da “kuma” getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti
İtalya’da “kuma” getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti
23:38
Galatasaray’ın yıldızı Torreira’ya yumruklu saldırı Saldırgan gözaltına alındı
Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltına alındı
23:31
Şampiyonluk ertelendi Cristiano Ronaldo’yu 908’de yıkan gol
Şampiyonluk ertelendi! Cristiano Ronaldo'yu 90+8'de yıkan gol
23:01
ABD’de İslam karşıtı Jake Lang cami yakınında Kur’an-ı Kerim yakmaya çalıştı
ABD’de İslam karşıtı Jake Lang cami yakınında Kur’an-ı Kerim yakmaya çalıştı
21:35
AK Parti’ye geçen Burcu Köksal’dan CHP lideri Özgür Özel’e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
21:04
Adıyaman’da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu
Adıyaman’da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 06:24:51. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da öğrenciler yaptıkları bilimsel çalışmaları sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.