Kastamonu\'da öğrenciler yaptıkları bilimsel çalışmaları sergiledi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan projeler, düzenlenen bilim fuarında sergilendi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğenciler, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projelerini protokol üyeleri ve vatandaşlara anlattı. Hanönü Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Ortaokulu ve Hanönü İmam Hatip Ortaokulu'nun ortaklaşa düzenlediği fuarının açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, öğrencilerin projelerini inceledi.

Fen bilimlerinden teknolojiye, çevreden matematiğe kadar geniş bir yelpazede hazırlanan çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi alan Hanönü Kaymakamı Emre Oktay ve Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, gençlerin heyecanına ortak oldu.

Öğrencileri tebrik eden Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, "İlçemizdeki okullarımızın bu denli başarılı projelere imza atması bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimizin araştırma azmini ve öğretmenlerimizin onlara kattığı vizyonu bugün burada bizzat müşahede ettik. Hanönü Belediyesi olarak eğitime ve bilime yönelik her türlü girişimin destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hanönü Kaymakamı Emre Oktay ise projelerin hazırlanma sürecinde emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Bilim fuarına Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mertcan Demil, İlçe Emniyet Amiri Şenol Demirata, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Arukan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Yabaneri ve öğretmenler katıldı. - KASTAMONU