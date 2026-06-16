Kastamonu'da Yerli Moleküler Tanı Paneli Geliştiriliyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Yerli Moleküler Tanı Paneli Geliştiriliyor

16.06.2026 16:35
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Kastamonu Üniversitesi, septik artrit tanısı için yerli bir moleküler tanı paneli geliştiriyor.

Kastamonu Üniversitesi'nde septik artrit tanısına yönelik yerli moleküler tanı paneli geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Enis Fuat Tüfekçi'nin yürütücülüğünü üstlendiği "Septik Artrit Tanısında Özgün Bir TaqMan Multipleks qPCR Panelinin Geliştirilmesi ve Klinik Performansının Nanopore Tabanlı Metagenomik Dizileme ile Karşılaştırılması" başlıklı proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenecek. 12 ay süreyle yürütülecek ve 500 bin TL bütçeyle desteklenecek projede, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Uğur Akpulat, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Fatih Uğur ile Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Sabır, Mikrobiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Çetin Kılınç, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Cengiz Baloğlu ve Prof. Dr. Yasemin Çelik Altunoğlu araştırmacı olarak görev alacak.

Proje kapsamında, mikrobiyal kaynaklı eklem enfeksiyonu olarak bilinen septik artritin tanısında kullanılabilecek yerli bir moleküler tanı panelinin geliştirilmesi hedefleniyor. Erken tanı ve tedavi gerektiren acil bir tıbbi durum olan septik artrit, zamanında müdahale edilmediğinde kalıcı eklem hasarlarına ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Geliştirilecek tanı paneliyle enfeksiyon etkeninin saatler içerisinde belirlenmesine imkan sağlanarak tanı sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor. Böylece hastaların daha kısa sürede doğru tedaviye ulaşması ve kalıcı eklem hasarı riskinin azaltılması hedefleniyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, TÜSEB tarafından desteklenmeye hak kazanan projenin üniversitenin sağlık alanındaki araştırma çalışmalarına ve disiplinler arası iş birliklerine katkı sağlayacak nitelikte olduğunu belirtti. Üniversite akademisyenlerinin sağlık alanında toplumsal ihtiyaçlara yönelik projeler geliştirmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Topal, "Üniversitemiz akademisyenlerinin sağlık alanında toplumsal ihtiyaçlara yönelik projeler geliştirmesi memnuniyet vericidir. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak bu projenin, bilimsel çalışmalarımıza ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin geliştirilmesine katkılar sunacağına inanıyorum. Proje ekibimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Topal, yükseköğretimde araştırmalara verilen destek dolayısıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerine, üniversite projelerine sağlanan katkılar için ise TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan'a teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Teknoloji, Kastamonu, Artrit, Sağlık, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kastamonu'da Yerli Moleküler Tanı Paneli Geliştiriliyor - Son Dakika

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