Kastamonu ile Yunus Emre İş Birliği Protokolü

Kastamonu Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında eğitim, araştırma-geliştirme, ölçme-değerlendirme ve kültürel faaliyetleri kapsayan İş Birliği ve Tanıtım Protokolü imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, beraberindeki heyetle birlikte Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. M. Onur Hasdedeoğlu, YEE Türkçe Öğretimi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Emrah Boylu ve Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Fatih Demirel katıldı.

Ziyarette, Kastamonu Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar ve iş birliği imkanları ele alındı. Görüşmelerde Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi, uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetler ile eğitim ve kültür alanlarındaki iş birlikleri değerlendirildi. Görüşmelerin ardından Kastamonu Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği ve tanıtım protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsünün eğitim, araştırma-geliştirme, ölçme-değerlendirme ve kültürel faaliyetlerine akademik destek sağlayacak. Yunus Emre Enstitüsü ise üniversiteye dijital materyal, eğitim kaynakları ve teknolojik altyapı desteği sunacak. Ayrıca TÖMER bünyesinde yürütülecek faaliyetlere de katkı sağlanacak. Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarının, Yunus Emre Enstitüsünün sertifika programları, sınavlar ve uluslararası nitelikteki eğitim faaliyetlerinden daha geniş ölçüde yararlanmasının hedeflendiği belirtildi.

İmza töreninin ardından Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - KASTAMONU