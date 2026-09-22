Kastamonu Üniversitesi Rektörü, öğrencilere teknolojiye mesafe koymayacaklarını söyledi - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi Rektörü, öğrencilere teknolojiye mesafe koymayacaklarını söyledi

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Kastamonu Üniversitesi Rektörü, öğrencilere teknolojiye mesafe koymayacaklarını söyledi
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Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, oryantasyon programında öğrencilere teknolojiye mesafe koymayacaklarını, yapay zekanın ve veri biliminin mimarı olacaklarını söyledi. Programda öğrencilere üniversitenin imkanları tanıtıldı.

Kastamonu Üniversitesin'nde eğitim hayatına başlayan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen oryantasyon programında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, "Teknolojiye mesafe koymayacağız. Aksine yapay zekanın, veri biliminin ve en ileri teknolojilerin mimarları sizler olacaksınız" dedi.

Kastamonu Üniversitesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversite hayatına başlayan yeni öğrencilerini Oryantasyon Programı ile karşılıyor. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda düzenlenen programla yeni öğrencilerin, Kastamonu Üniversitesi'nin akademik ve idari yapısını tanımaları, üniversite hayatında ihtiyaç duyacakları temel bilgiler ile akademik, sosyal, kültürel ve sportif imkanlar hakkında bilgi edinmeleri sağlanıyor. Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirilen oryantasyon programının açılışına Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, üniversite yıllarının yalnızca mesleki bilgi edinilen bir dönem olmadığını, bu dönemin öğrencilerin kendilerini, dünyayı ve sahip oldukları sorumlulukları yeniden keşfettikleri bir süreç olduğunu ifade etti.

Teknoloji, yapay zeka ve sosyal medyanın dünyayı hızlı biçimde dönüştürdüğünü belirten Rektör Topal, öğrencilerin bu dönüşümün dışında kalmamaları gerektiğini ifade ederek, "Teknolojiye mesafe koymayacağız. Aksine yapay zekanın, veri biliminin ve en ileri teknolojilerin mimarları sizler olacaksınız. Ancak unutmayınız ki yapay zeka her şeyi hesaplayabilir ama hiçbir şeyi hissedemez. Algoritmalar size en kusursuz denklemleri kurabilir ama adaleti, merhameti, vicdanı ve bir başkasının acısıyla hemhal olmayı asla öğretmez" dedi.

Sosyal medyada beğeni ve etkileşimlerin geçici bir tatmin sağlayabileceğine değinen Rektör Topal, öğrencilerin kalıcı değerler ve kendi düşünce dünyalarını oluşturmalarının önemine işaret etti. "Kalbin dili estetiktir, aklın dili hikmettir" sözleriyle konuşmasını sürdüren Rektör Topal, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde asıl meselenin bilgiyi hikmete, ahlaka ve toplumsal faydaya dönüştürebilmek olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin mesleki çalışmalarında toplumsal faydayı gözetmeleri gerektiğini belirten Rektör Topal, "Bir mühendis kod yazarken sadece algoritmanın verimini değil, o kodun insan haysiyetine hizmet edip etmediğini de düşünmelidir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Konuk tarafından Kastamonu Üniversitesi ve öğrencilerin yararlanabileceği imkanlar hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin üniversite hayatına uyum süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşan Konuk, Kastamonu Üniversitesi'nin akademik çalışmalarının yanı sıra sanat, kültür ve spor faaliyetlerinden yararlanmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Program kapsamında Eğitimde Mükemmeliyet Koordinatörü Prof. Dr. Berat Ahi tarafından "Üniversite Öğrenciliğine Giriş" başlıklı sunum gerçekleştirildi. Üniversite eğitiminin yalnızca derslerde aktarılan bilgilerden ibaret olmadığını belirten Prof. Dr. Ahi, öğrencilerin üniversite yıllarında farklı bakış açıları kazanmaları, soru sormayı ve etkin dinlemeyi öğrenmeleri gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Ahi, "Üniversite eğitiminin size göstermesini istediğim şeylerden biri bilgi oluşturmanız. Ama neyi bilmediğimizi bilmek, özellikle bu dönemde çok zor. Çünkü herkes her şeyi bildiğini düşünüyor. Oysa nereden başlamamız gerektiğini, neyi bilmediğimizi fark etmemiz gerekiyor. Hocalarımızın derslere çoğu zaman konunun tarihi ve felsefesiyle başlamasının nedeni de bu. İnsanoğlu neyi bilmiş, neyi bilmemiş, bunları nasıl fark etmiş ve ilgili bilim dalı bunun üzerine nasıl gelişmiş; bunları görmek gerekiyor" dedi.

Sunumların ardından öğrencilerin katılımıyla bilgi yarışması düzenlendi ve çeşitli oyunlar oynandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi standında ödüller takdim edildi.

Programın son bölümünde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından konser verildi. Yarın da devam eden oryantasyon Programı kapsamında öğrencilerin üniversite hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları temel bilgiler akademik ve idari personel tarafından paylaşılacak.

Öte yandan, öğrenci toplulukları öğrencilere yönelik tanıtım stantları açtı. Stantta yeni öğrencileri bilgilendirdiklerini söyleyen Kastamonu Üniversitesi Psikoloji Öğrenci Topluluğu Başkanı Elif Çavuş, "Bizler, burada psikoloji öğrenci topluluğu olarak öğrencilerin sadece akademik ve ders alanındaki bilgilerinin dışında hem sosyal hayatlarını hem akademik hem burada gerçekleştireceği diğer birçok alanda katkı sağlamak üzere buradayız. Bunun bu doğrultuda da farklı sosyal etkinlikler, projeler, atölyeler gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Ahmet Hamdi TopalYapay ZekaTeknolojiKültürEğitimSanatSon Dakika

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