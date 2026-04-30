\'Kayıtlara Geçen Son Zafer: Kut\'ül Amare\' gösterisi büyük beğeni aldı

Düzce Mehmet Zahid Kevseri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 'Kayıtlara Geçen Son Zafer: Kut'ül Amare' adlı gösteri büyük beğeni topladı.

Düzce'de Kut'ül Amare Zaferi anma programı düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Mehmet Zahid Kevseri Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Mehmet Makas, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, davetliler ve öğrenciler katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan "Kayıtlara Geçen Son Zafer: Kut'ül Amare" adlı gösteri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Etkinlik kapsamında ayrıca "Osmanlı'nın Son Tokadı Kut'ül Amare" kitabı üzerine düzenlenen bilgi yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Programın sonunda Vali Mehmet Makas, yaptığı konuşmada emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. - DÜZCE