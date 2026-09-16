Kaymakam Kayaş, Bulakbaşı Okulu'nda öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Kaymakam Kayaş, Bulakbaşı Okulu'nda öğrencilerle buluştu

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Kaymakam Kayaş, Bulakbaşı Okulu\'nda öğrencilerle buluştu
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Karakoyunlu Kaymakamı İlhan Kayaş, Bulakbaşı İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kayaş, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alıp yeni eğitim yılında başarı dileğinde bulundu.

Karakoyunlu Kaymakamı İlhan Kayaş, Bulakbaşı İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kayaş, yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlere başarı dileğinde bulundu.

Karakoyunlu Kaymakamı İlhan Kayaş, ilçedeki Bulakbaşı İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okulda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Kayaş, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Kayaş, onların talep ve görüşlerini dinledi. Öğretmenlerle de görüşen Kaymakam Kayaş, yeni eğitim yılının başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu. Öğrencilere derslerinde başarı dileyen Kayaş, eğitim camiasına çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaret, okulda öğrenciler ve öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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