Kaynaşlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Düzce Üniversitesinde bölümleri gezdi - Son Dakika
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Kaynaşlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Düzce Üniversitesinde bölümleri gezdi

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Kaynaşlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Düzce Üniversitesinde bölümleri gezdi
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Kaynaşlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesini gezerek Eğitim ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulunu tanıdı. 11 ve 12. sınıflar ile dil sınıfı öğrencilerine yabancı dil eğitimi ve kampüs imkanları anlatıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, üniversite yaşamını tanımak ve bölümler hakkında bilgi edinmek amacıyla Düzce Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyarete 11 ve 12. sınıflar ile dil sınıfında eğitim gören öğrenciler katıldı. Üniversiteyi yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulunu gezdi.

Yabancı dil eğitimi ve kampüs imkanları anlatıldı

Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulunda düzenlenen bilgilendirmede, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Bilgisayar Mühendisliği ile İngilizce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu aktarıldı. Diğer birçok lisans programında ise isteğe bağlı İngilizce eğitimi imkanı bulunduğu belirtildi.

Öğrencilere yabancı dilin uluslararası staj ve iş imkanları açısından önemi anlatılırken, üniversitedeki öğrenci kulüpleri ve kampüs imkanları hakkında da bilgi verildi.

Fakülteler ve meslek seçenekleri tanıtıldı

Program kapsamında Eğitim Fakültesinin 8 bölümden oluştuğu belirtilerek fakültenin eğitim ve sosyal imkanları tanıtıldı. Gezinin son durağı olan Sağlık Bilimleri Fakültesinde ise mezunların istihdam alanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Mezunların yaklaşık yüzde 95'inin kamuda görev aldığı belirtilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlar, sosyal hizmet merkezleri, huzurevleri, çocukevleri ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) çalışma alanları arasında sıralandı.

Dikey Geçiş Sınavı hakkında da bilgi verilen programda öğrencilere, meslek tercihlerini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yapmaları ve karar vermeden önce bölümleri ayrıntılı şekilde araştırmaları tavsiye edildi.

Üniversite gezisi, öğrencilerin akademik hedeflerini belirlemelerine ve üniversite yaşamını yakından tanımalarına yönelik bilgilendirmelerle sona erdi.

Kaynak: İHA
İmam Hatip LiseleriKaynaşlıGüncelEğitimDüzceSon Dakika

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