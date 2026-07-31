Kayseri'de 23 Yıkılan Okul Yeniden Yapılıyor - Son Dakika
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Kayseri'de 23 Yıkılan Okul Yeniden Yapılıyor

Kayseri\'de 23 Yıkılan Okul Yeniden Yapılıyor
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İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 23 yıkılan okulun inşaatının hızla devam ettiğini açıkladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 23 okulun yıkıldığını, yerine yapılan okulların da inşaatlarının bitme aşamasında olduğunu dile getirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kayseri'de 23 okulda ağır hasar oluştu. 23 okul yıkılarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan yeni okulların ihale süreci tamamlandı ve inşaatına başlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 2026-2027 eğitim öğretim yılına yetişecek olan Ahmet Kirazgiller İlkokulu'nun inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

"Kapasitemizi tam kullandığımızda ikili öğretim sorunuyla da baş etmiş olacağız"

Burada açıklamalarda bulunan Esen, "6 Şubat depreminden sonra güvenliği sağlamayan binalarımızın yıkımı gerçekleşmişti. İşte o yıkımı gerçekleşen binalardan birisi de Ahmet Kirazgiller İlkokulumuzdu. Hızlıca bakanlığımız tarafından okulumuz yatırım programına alındı. Yapmış olduğumuz ihale neticesinde inşaat çalışmaları başladı ve bugünkü noktaya gelmiş oldu. Arkamızdaki görüntüde görüleceği üzere inşaatımız hızla devam ediyor. İnşallah yeni eğitim öğretim yılında okulumuz eğitim öğretim hayatımıza başlamış olacak. Mevcut öğrencilerimiz bir başka okulumuzda ikili öğretim yapıyordu. Onları yeni inşa ettiğimiz okula almak suretiyle eğitim öğretime devam edeceğiz. İlimizde ikili öğretim problemimiz var. Bir okulun iki kez kullanımı söz konusu. Biz hızlıca yapmış olduğumuz planlamalarla, yeni yatırımlarla ikili öğretimi sonlandırma noktasında ciddi çalışmalar yapıyoruz. İşte onlardan bir tanesini de burada görebiliriz. 85 bin civarında olan ikili öğretim sayımız geçen yıl 62 bine kadar düşmüştü. 2026-27 eğitim öğretim yılında da bu rakamın çok daha aşağılara doğru düştüğünü göreceğiz. Çünkü yeni yapmış olduğumuz okullarımız hızlıca devreye alındıktan sonra ikili öğretimde ciddi bir azalma olacak. Sadece yeni binalar değil, mevcut yapı stokumuzun da rasyonel bir şekilde kullanılması noktasında tüm ilçelerimizde çok ciddi planlamalar yaptık. Yaz boyu bu çalışmaları sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz. İlimiz genelinde bina kullanım oranlarına baktığımızda bir parça doluluk oranımızın çok yüksek olmadığı yerlerin olduğunu gördük. Şimdi oralarla ilgili planlamalar yapıyoruz. Dolayısıyla mevcut kapasitemizi tam kullandığımızda ikili öğretim sorunuyla da baş etmiş olacağız ve ilimizi tüm okullarında normal eğitim yapan bir il haline getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

En büyük hedeflerinin ikili öğretimi bitirmek olduğunu dile getiren Coşkun Esen, "En önemli hedeflerimizden birisi budur. Çünkü modern okulu inşa etmek için normal eğitimin şart olduğunu düşünüyorum. Aksi halde okullarımızın çok yüksek kapasitelerde çalışması, öğrenci mevcutlarının çok yüksek olması beraberinde güvenlik probleminden tutun da eğitim öğretimin niteliğine kadar yansıyacak şekilde birtakım unsurlarla karşımıza çıkıyor. Bunu da böylelikle yenmiş olacağız ve ilimiz genelinde de hem güvenli bir şekilde modern binalarda eğitim öğretim sürecini devam ettireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Kayseri, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kayseri'de 23 Yıkılan Okul Yeniden Yapılıyor - Son Dakika

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