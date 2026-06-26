Kayseri'de protokol, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika
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Kayseri'de protokol, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Kayseri\'de protokol, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
26.06.2026 12:10  Güncelleme: 12:11
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Kayseri'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Düzenlenen törende protokol üyeleri öğrencilere karnelerini verirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç gençlerin geleceğine yönelik çalışmalardan bahsetti.

Kayseri'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona ererken, protokolde öğrencilerin karne heyecanını paylaştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Ses getirecek gençliği yetiştirme adına bütün kurumlarımızla çalışıyoruz" dedi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Kayseri'de yaklaşık 320 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne dağıtım törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul öğrencilerinin zeybek oyunu sergilendi. Ardından sınıfları gezen protokol, öğrencilere karnelerini verdi. Burada açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Sevgili yavrularımızı tebrik ediyoruz. Onlara güzel bir gelecek hazırlama adına Valiliğimiz, belediyelerimiz, milli eğitim camiamız Cumhurbaşkanımızın "TEKNOFEST gençliği" dediği, geleceğe dönük, bilime dönük çalışmalarıyla gerçekten ses getirecek gençliği yetiştirme adına bu kurum ve kuruluşlarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Onlara destek olmaya, onları yüreklendirmeye gayret ediyoruz. Tabii Kayseri bilimin merkezlerinden biri. Önemli bir Anadolu irfanının olduğu şehirlerden birisi. 5 tane üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisi olan, 320 bin lise ve ortaöğrenim öğrencisi olan dinamik bir şehir. İşte bu şehrin çocuklarının geleceği daha sağlıklı, daha özgüven içerisinde, kendilerini yetiştiren; ailelerine, vatana, millete layık olma yolunda gayret gösteren bir anlayış içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini temenni ediyoruz. Tekrar önümüzdeki yıllarda yapacakları eğitim öğretim yıllarındaki çalışmalarda başarılar diliyoruz. Bir konuda daha onlara diyorum ki; bizi yalnız bırakmayın. Yazın KAYMEK bünyesindeki kurslarımızda ya da değişik kurum ve kuruluşlarımızdaki kurslarda hem eğlenin hem dinlenin hem öğrenin diyoruz. Bunu da önemsiyoruz. Kışın kayak merkezlerimizde ve 2027 Kültür Başkenti Türk Cumhuriyetlerimizin önemli bir çalışmasında yer alın diyoruz. İnşallah el ele, gönül gönüle günlerimizi daha iyi değerlendirerek yol alalım" dedi.

Vali Yardımcısı Mehmet Türköz de, "Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de yaklaşık bin 100 okulda 320 bin öğrencimiz tatile girecek. Allah'a şükür, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilimizde kazasız belasız bu süreci tamamladık. Artık önümüzde bir 2-3 aylık bir dinlenme, tazelenme dönemi var. Tüm öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimize şimdiden güzel, iyi tatiller diliyoruz. Gençlik Spor Müdürlüğümüzün kursları, büyükşehir belediyemizin, belediyemizin kursları hazır. Gençlerimizin, çocuklarımızın bu kurslara katılarak hem akademik başarının yanında sportif, sanatsal, kültürel faaliyetlere katılarak kendini geliştirmelerini bekliyoruz. Temennimiz o. Hem dinlenecekler hem kendilerini geliştirecekler. Tüm çocuklarımızın, gençlerimizin yolları, bahtları açık olsun. Anne babalara da teşekkür ediyoruz. Çocuklarını bizlere emanet ettiler. Öğretmenlerimizin rehberliğinde, kılavuzluğunda onları en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. İlimizde tüm kamu kurumlarımız, belediyelerimiz dahil olmak üzere tüm kurumlarımız okullarımızın yanındaydı, hayırseverlerimiz okullarımızın yanındaydı. Ben herkese, her kişi ve kuruma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Kayseri'de protokol, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika

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