Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı Açıldı

Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı Açıldı
03.06.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 64 meslek lisesinin katıldığı KAYMEF26 fuarı, mesleki eğitimin önemine dikkat çekiyor.

Kayseri'de 64 meslek lisesinin katıldığı Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı (KAYMEF26) açıldı.

KumsMALL AVM'de açılan fuara, Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Erdoğan Turan Ermiş, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, mesleki eğitimin eğitim sistemi içerisinde en stratejik alanlardan bir tanesi olduğunu söyleyerek, "Mesleki eğitim, eğitim sistemimiz içerisinde en stratejik alanlardan bir tanesidir. Çünkü mesleki eğitim demek, bilginin beceriye dönüşmesi, fikrin emeğe dönüşmesi, hayalin hayatla buluşması ve hayal edilenlerin hayatla temas etmesi demektir. Bu anlamda hem ülkemizin kalkınmasında hem eğitim sistemimizin istenilen insan tipini ortaya koymasında mesleki eğitimin şüphesiz çok ciddi bir payı ve katkısı vardır. İşte buna dikkat çekmek için 64 meslek lisemizin 56 alanda ve 119 dalda üretmiş oldukları, bilginin beceriye dönüşmesini temsil eden, fikirlerin nasıl bir emekle karşılandığını göstermek amacıyla bu fuarda sergilemiş olacağız. Sadece burada çocuklarımızın ürettiği mamulleri göstermenin ötesinde, aslında bir eğitim ekosisteminin nasıl oluştuğunu ve nasıl oluşması gerektiğini de bir anlamda sergilemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından protokol açılış kurdelesini keserek stantları gezdi ve öğrencilerin çalışmalarını inceledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak
Tunceli’de nefes kesen görüntü Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı Tunceli'de nefes kesen görüntü! Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı
Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
Harita yeniden şekillenebilir İşte il olmaya aday 24 ilçemiz Harita yeniden şekillenebilir! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi

14:31
Aziz Yıldırım Tedesco’yu fena bombaladı
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı
14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
14:14
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası
CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
14:05
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
13:36
Uçak indi Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul’da
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da
13:18
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 14:46:37. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.