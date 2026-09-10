KBÜ\'de Rektör Kırışık başkanlığında yeni dönem ve idari koordinasyon toplantısı yapıldı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yeni döneme ilişkin stratejik hedefler, idari süreçler ve birimler arası koordinasyon Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Karabük Üniversitesinde yeni döneme ilişkin hedeflerin ve idari süreçlerin değerlendirildiği toplantı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, üniversitenin yeni dönem stratejik hedefleri ile idari birimler arasındaki koordinasyon ve kurumsal işleyişe yönelik çalışmalar görüşüldü.

Daire başkanlıklarının yürüttüğü mevcut faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan idari çalışmalar ve birimlerin planlamaları ele alındı.

Toplantıda üniversitenin gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinin araştırma üniversitesi olma vizyonuna dikkati çekti. Kırışık, bu hedefe ulaşılmasında idari yapının önemli bir role sahip olduğunu belirterek, bilimsel ve akademik alandaki çalışmaların güçlü, planlı ve dinamik bir idari işleyişle desteklenmesinin önemini vurguladı.

Üniversitenin hedeflerine ulaşması için birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve kurumsal süreçlerin etkin şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ile daire başkanları katıldı.

Birimlerin görüş, talep ve planlamalarını aktardığı toplantı, yeni döneme ilişkin idari koordinasyon süreçlerinin değerlendirilmesi ve karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.