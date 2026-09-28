KBÜ’de yeni öğrencilerin üniversite yolculuğu oryantasyonla başladı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 2026-2027 eğitim-öğretim yılına başlayan yeni öğrenciler için akademik süreçler, kariyer fırsatları ve kampüs yaşamına ilişkin oryantasyon programları gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesinde yeni akademik yıla başlayan öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu ile Tıp Fakültesi Dr. Ekrem Karakaya Konferans Salonu'nda programlar düzenlendi.

Öğrenci Koordinatörlüğü ile Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, İşletme Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik üç ayrı oturum halinde yapıldı.

Öğrenci Koordinatörü ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan, öğrencilere üniversitenin "Bilim merkezli, öğrenci dostu üniversite" vizyonunu anlattı.

Dört yıllık lisans eğitiminin yalnızca diploma almaktan ibaret olmadığını belirten Aydan, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam süreçlerinde avantaj sağlayacak nitelikleri kazanmalarında rehberlik ve doğru yönlendirmenin önemine dikkati çekti.

Doğada kendi imkanlarıyla tutunmaya çalışan fidanları örnek gösteren Aydan, rehberlik ve destek olmadan zorluklarla tek başına mücadele etmenin öğrenciler için ek yük oluşturabileceğini ifade ederek Öğrenci Koordinatörlüğünün bu süreçte öğrencilere destek olmak amacıyla faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Programlarda ayrıca akran danışmanlığı, ÜNİDES projeleri, öğrenci kulüpleri, sosyal ve kültürel uyum faaliyetleri ile öğrenci memnuniyet anketleri hakkında bilgi verildi.

Karabük Üniversitesi Öğrenci Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Fatma Yıldırım ile Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Tankül, birimlerin çalışmaları ve öğrencilere sunulan imkanları anlattı.

Öğrencilerin kampüs yaşamı, kariyer planlaması, staj imkanları ve sosyal uyum süreçlerine ilişkin sorularını yanıtlayan Yıldırım ve Tankül, akademik ve idari konularda öğrencilere destek sağlandığını ifade etti.

Oryantasyon programlarıyla öğrencilerin üniversitedeki akademik, sosyal ve kariyer imkanları hakkında bilgi edinmeleri ve yeni eğitim ortamlarına daha kolay uyum sağlamaları amaçlandı.