KBÜ Endüstriyel Tasarım öğrencileri Ambalaj Ay Yıldızları\'nda mansiyon kazandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, 22. Ambalaj Ay Yıldızları Öğrenci Yarışması 2026'da iki projeyle derece elde etti.

Karabük Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinden Ertan Özhan mansiyon ödülüne, Medine İrem Sıvık ise katılım sertifikasına layık görüldü.

KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencileri, ulusal düzeyde düzenlenen yarışmada finale kaldı.

Yarışmada Ertan Özhan, "AQUASHINE PRO" adlı ambalaj tasarımıyla dördüncü sırada yer alarak mansiyon ödülünü kazandı.

Bölümün bir diğer finalisti Medine İrem Sıvık ise "VELCOF" isimli projesiyle değerlendirmeyi yedinci sırada tamamlayarak katılım sertifikası almaya hak kazandı.