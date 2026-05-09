KBÜ İşletme Fakültesi Toplantısı Gerçekleşti

09.05.2026 14:49
Karabük Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi toplantısında akademik başarı ve araştırma konuları ele alındı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İşletme Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık ve öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Karabük Üniversitesinde düzenlenen İşletme Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı'nda akademik performans, yayın hedefleri ve araştırma vizyonu değerlendirildi.

Kurulda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin araştırma ve üretim odaklı bir yapıya dönüşüm sürecinde önemli adımlar attığını belirterek işletme alanının küresel ölçekte belirleyici rolüne dikkat çekti.

Türkiye'de akademik atıf kültürünün geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Kırışık, akademisyenlerin birbirlerinin çalışmalarına daha fazla referans vermesinin bilimsel etkiyi artıracağını söyledi. Akademik başarıda ekip çalışmasının önemine de vurgu yaptı.

Araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda yeni birimler kurulduğunu belirten Kırışık, Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü ve Araştırma Destek Koordinatörlüğü ile akademik çalışmaların daha etkin takip edildiğini aktardı.

Kırışık ayrıca Karabük Üniversitesinin uluslararası sıralamalarda sosyal bilimler alanında ilk kez yer aldığını, mühendislik ve sağlık bilimlerinde de konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Büyükyılmaz ise fakültedeki akademik ve idari yapıya ilişkin bilgiler paylaştı. Toplantıda öğrenci kulüplerinin faaliyetleri ve dekan-öğrenci buluşmaları da ele alınarak öğrenci taleplerinin doğrudan dinlendiği ve çözüm odaklı yaklaşım benimsendiği vurgulandı.

Toplantı, akademisyenlerin görüş ve önerilerini paylaştığı soru-cevap bölümüyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
