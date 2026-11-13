KBÜ kalite toplantısında 2027 akreditasyon başvuruları masaya yatırıldı - Son Dakika
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KBÜ kalite toplantısında 2027 akreditasyon başvuruları masaya yatırıldı

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KBÜ kalite toplantısında 2027 akreditasyon başvuruları masaya yatırıldı
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Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni başkanlığındaki KBÜ Kalite Komisyonu toplantısında 2027 program akreditasyonu başvuru süreci görüşüldü. Akademik birimlerin kurul yapılarındaki standartlaşma ve 2026-2027 toplumsal katkı planı da toplantıda ele alındı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kalite Komisyonu toplantısında, kalite güvencesi, kurumsal gelişim, toplumsal katkı ve akreditasyon çalışmaları değerlendirildi.

Karabük Üniversitesi Kalite Komisyonu toplantısında, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı toplumsal katkı planı, akademik birimlerdeki kurul yapılarının standartlaştırılması ve 2027 program akreditasyonu başvurularına yönelik hazırlıklar ele alındı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kalite Komisyonu üyeleri katıldı.

KURUMSAL SÜREÇLER GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Toplantıda, üniversitenin kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesi ve kurumsal süreçlerin standartlaştırılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildi. Akademik birimlerdeki kurul ve komisyon yapılarının ortak bir standarda kavuşturulması ile 2026-2027 eğitim-öğretim yılı toplumsal katkı planı değerlendirildi.

2027 yılında program akreditasyonu başvurusu yapmayı planlayan akademik birimlerin hazırlık süreçlerinin de ele alındığı toplantıda, akreditasyon standartlarına uyum ve başvuru öncesinde tamamlanması gereken çalışmalar görüşüldü.

Kaynak: İHA
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