Kepez'in kreş ağı büyüyor - Son Dakika
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Kepez'in kreş ağı büyüyor

Kepez\'in kreş ağı büyüyor
05.07.2026 15:01  Güncelleme: 15:06
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Kepez Belediyesi, Çankaya Mahallesi'nde belediyeye ait 824 metrekarelik yapıyı kapsamlı tadilatla modern bir kreşe dönüştürmek için iş birliği protokolü imzaladı.

Kepez Belediyesi Çankaya Mahallesi'nde belediyeye ait yapının kreşe dönüştürülmesine yönelik iş birliği protokolünü imzalandı. Kapsamlı tadilat ve yenileme çalışmalarının ardından 824 metrekarelik yapı, modern ve güvenli bir eğitim yuvası olarak çocukların hizmetine sunulacak.

Kepez Belediyesi, okul öncesi eğitim alanındaki yatırımlarını sürdürerek ilçeye yeni bir kreş daha kazandırıyor. Çankaya Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait ve kullanım süreci içerisinde yıpranan yapının 824 metrekarelik bölümü, kapsamlı tadilat ve yenileme çalışmalarıyla çağdaş eğitim anlayışına uygun bir kreş olarak yeniden düzenlenecek. Proje kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Hayırsever desteğiyle gerçekleştirilecek çalışma sayesinde kullanılmayan belediye yapısı, çocukların güvenli ve konforlu bir ortamda eğitim alabilecekleri modern bir eğitim merkezine dönüştürülecek. Çalışmalar kapsamında mevcut iç ve dış mekan kaplamaları sökülecek, kullanım amacına uygun yeni bölme duvarlar oluşturulacak, kapı ve doğrama sistemleri yeniden düzenlenecek.

Kapsamlı yenileme yapılacak

Gerçekleştirilecek tüm çalışmalar, okul öncesi eğitim kurumlarına ilişkin yürürlükteki mevzuat ve teknik standartlar doğrultusunda hayata geçirilecek. Böylece çocukların güvenli, sağlıklı ve modern bir eğitim ortamında eğitim alabilecekleri örnek bir kreş Kepez'e kazandırılmış olacak. Tamamlanacak proje ile Çankaya Mahallesi'nde yaşayan ailelerin okul öncesi eğitim hizmetlerine erişimi kolaylaşırken, çocukların sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek çağdaş bir eğitim ortamı oluşturulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Kepez'in kreş ağı büyüyor - Son Dakika

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