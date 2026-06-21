Keşan'da Motosikletli Polis Öğrencileri Yardımcı Oldu - Son Dakika
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Keşan'da Motosikletli Polis Öğrencileri Yardımcı Oldu

Keşan\'da Motosikletli Polis Öğrencileri Yardımcı Oldu
21.06.2026 13:51
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Keşan'da YKS günü yanlış okula giden ve kimliğini kaybeden öğrenciler, motosikletli polisle kurtarıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yanlış okula giren öğrenci ve kimliğini kaybeden bir öğrenci, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından sınava girecekleri okullara zamanında ulaştırıldı.

2026 YKS için Keşan'da sınav günü yanlış okula giden bir öğrenci, motosikletli polis timlerinin hızlı müdahalesiyle sınava gireceği okula zamanında ulaştırıldı.

Kimliğini kaybeden öğrenci önce Nüfus Müdürlüğü'ne sonra okula yetiştirildi

YKS'nin sabah oturumunda kimliğini kaybeden başka bir öğrenci de motosikletli polis timleri tarafından, önce İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradan geçici kimlik belgesi çıkarılan öğrenci, ardından sınava gireceği okula yetiştirildi.

Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Her zaman olduğu gibi YKS süresince de yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ederiz" denildi.

Sınav stresinin yaşandığı günde öğrencilerin eğitim hayatlarının olumsuz etkilenmemesi için görev yapan ekiplerin, hızlı ve özverili çalışmaları, vatandaşlardan da takdir topladı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Edirne, Eğitim, Polis, Keşan, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Keşan'da Motosikletli Polis Öğrencileri Yardımcı Oldu - Son Dakika

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