Kilis\'te 4 okulda öğrencilere güvenli bisiklet ve yaya güvenliği eğitimi verildi

Kilis'te 4 okulda öğrencilere güvenli bisiklet ve yaya güvenliği eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis Emniyet Müdürlüğü, 4 okulda öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimlerde güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, trafikte güvenli yolculuk ve okul servisi kuralları anlatıldı.
KİLİS (İHA)- Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 okulda öğrencilere güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği ve okul servislerinde uyulması gereken trafik kuralları hakkında eğitim verildi.
Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afife Keçik İlkokulu, Mercidabık Ortaokulu, Nihat Başoğlu Ortaokulu ve Nedim Ökmen Anadolu Lisesinde öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi.
Eğitimlerde güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, trafikte güvenli yolculuk ve okul servislerinde uyulması gereken kuralları anlatıldı.
Kaynak: İHA
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