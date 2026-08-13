Kırşehir’in 2027 - 2031 Afet Risk Azaltma Planı için çalıştay düzenlendi - Son Dakika
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Kırşehir’in 2027 - 2031 Afet Risk Azaltma Planı için çalıştay düzenlendi

Kırşehir’in 2027 - 2031 Afet Risk Azaltma Planı için çalıştay düzenlendi
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Kırşehir'de 2027-2031 dönemini kapsayacak İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda afet tehlike ve riskleri, GZFT analizi, kurumların görev ve sorumlulukları değerlendirildi. Vali Murat Sefa Demiryürek, afet risklerinin azaltılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kırşehir'in 2027-2031 dönemini kapsayacak İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) hazırlık süreci kapsamında çalıştay düzenlendi.

Çalıştayda Kırşehir'in afet tehlike ve risklerinin belirlenmesi, bu risklerin azaltılmasına yönelik yapılması gereken çalışmalar ile kurumların görev ve sorumluluklarının ortaya konulması amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu. Çalıştayın açılışında; afetlerle mücadelede güçlü bir müdahale kapasitesine sahip olmanın önemine dikkat çekildi. Kırşehir'in 2022 - 2026 dönemini kapsayan mevcut İRAP'ının uygulama döneminin sonuna yaklaşıldığını belirtilirken; gerçekleştirilen çalışmaların, tamamlanan ve devam eden eylemlerin değerlendirilerek edinilen tecrübelerin yeni döneme aktarılması bekleniyor. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda Kırşehir için belirlenen 6 öncelikli afet türünün ele alınacağı belirtildi. Çalıştay kapsamında GZFT (Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizi yapılacak.

Çalıştayda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek; "Afet risklerinin azaltılmasının tek bir kurumun sorumluluğunda olmadığını bilmeliyiz. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinasyonunda belediyeler, kamu kurumları, üniversite, meslek odaları, altyapı kuruluşları ve diğer paydaşların bilgi ve tecrübelerini sürece aktarmasının önemini bilmekteyiz. İmar ve yapılaşmadan ulaşıma, enerji ve haberleşmeden su yönetimine ve sağlık hizmetlerine kadar birçok alanın afet riskleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu bilmeliyiz" dedi.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilecek GZFT, senaryo ve olay-önlem çalışmalarının ardından çalışma gruplarının elde ettikleri sonuçları paylaşacağı, bu çıktıların ara çalışmalar ve düzenlenecek İkinci çalıştay ile birlikte yeni dönem İl Afet Risk Azaltma Planı'nın hazırlanmasına esas teşkil edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Murat Sefa Demiryürek, Acil Durum, Politika, Kırşehir, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kırşehir’in 2027 - 2031 Afet Risk Azaltma Planı için çalıştay düzenlendi - Son Dakika

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