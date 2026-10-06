Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri tamamen metalden robot kol üretimine başladı - Son Dakika
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Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri tamamen metalden robot kol üretimine başladı

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Kırşehir\'de meslek lisesi öğrencileri tamamen metalden robot kol üretimine başladı
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Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Ahi Bot'un ardından endüstriyel robot kol üretimine başladı. Okul Müdürü Hakan Vahapoğlu, teknolojik çalışmaların ilgiyi artırdığını ve bu yıl 322 dokuzuncu sınıf öğrencisinin kaydının yapıldığını söyledi.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, daha önce ürettikleri 'Ahi Bot' isimli robotun ardından kentte bir ilke daha imza atarak endüstriyel alanda kullanılmak üzere robot kol üretimine başladı.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin teknolojik projelerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda 'Ahi Bot' isimli robotu tasarlayarak hayata geçiren öğrenciler, bu yıl ise tamamen metalden oluşacak endüstriyel tip robot kol üretimi için kolları sıvadı. Tasarım aşaması tamamlanan projenin geliştirme ve üretim çalışmalarına başlandı. Okul Müdürü Hakan Vahapoğlu; meslek liselerinde gerçekleştirilen teknolojik çalışmaların öğrencilerin ve velilerin ilgisini artırdığını belirterek, bu yıl öğrenci kayıtlarında gözle görülür bir artış yaşandığını söyledi. Vahapoğlu; "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak geçen yıl yaptığımız teknolojik çalışmaların ön planda olması ve meslek liselerine olan ilginin artması nedeniyle bu yıl öğrenci kayıtlarımızda gözle görülür bir artış yaşadık. Bu yıl 322 dokuzuncu sınıf öğrencimizin kaydını yaptık. Bizler öğrencilerimizi yetiştirirken ahilik kültürüne, örf ve adetlerimize önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 'Ahi Bot' isminde bir robot ürettik. Bu yıl da endüstriyel alanda kullanılacak robot kol çalışmamıza başladık. Tasarımlar tamamlandı, geliştirme ve yapım aşamasına geçildi" dedi.

"İlk kez ürettiğimiz için çok heyecanlıyız"

Projenin üretim aşamasında görev alan 11. sınıf öğrencisi Süleyman Erdemir ise ilk kez böyle bir parçanın üretimini gerçekleştirdikleri için heyecanlı olduklarını ifade etti. Erdemir; "Bu parçayı ilk kez ürettiğimiz için çok heyecanlıyız. Bir mikron dişlisi var. Hassasiyetle çalışma yapıyoruz" diye konuştu. Öğrencilerden Ahmet Taha Akpınar da robot kol projesinin üretim aşamasına geldiğini belirterek, "Proje çizildi, şekillendi ve üretime başlanıldı" ifadelerini kullandı.

"Tamamen metalden yapılacak"

Robot çalışmalarında görev alan ve Makine Teknolojileri Alanı öğretmeni Ali Rıza Çelebi ise öğrencilerle birlikte yürüttükleri çalışmanın endüstriyel amaçlı bir robot kol olduğunu söyledi. Çelebi; "Geçen yıl bir robot tasarlayarak faaliyete geçirdik. Bu yıl ise robot kol tasarımı yapıyoruz. Robot kol endüstriyel tipte olacak. Plastik aksamı olmadan tamamen metalden yapılacak. Analiz çalışmalarının ardından öğrencilerimizle birlikte tek tek parçaların üretimini gerçekleştiriyoruz" dedi. Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı çalışmalarla pekiştirdiğini belirten Çelebi, projenin tamamlanmasının ardından robot kolun endüstriyel alanlarda kullanılabilecek özelliklere sahip olmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiMeslek LisesiTeknolojiKırşehirEğitimSon Dakika

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