Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha - Son Dakika
15.03.2026 14:41  Güncelleme: 14:42
Sınıfta öğrencisine müdahale eden öğretmenin paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, tartışmalar öğretmenin sözlerinden çok giydiği süper mini kıyafet üzerinden yürütüldü.

Sınıfta izin almadan tahtaya gelen öğrencisine müdahale eden bir öğretmenin paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, tartışma öğretmenin sözlerinden çok kıyafeti üzerinden yürüdü.

"BİR KERE GÖRMEZDEN GELDİK DİYE..."

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir öğretmenin, derste izinsiz şekilde tahtaya gelen öğrencisini uyardığı anlar yer aldı. Paylaşımın altına yaptığı açıklamada öğretmen, "Bir kere görmezden geldik diye hep kabul edecek değiliz. (Konunun okulla alakası yok.)" ifadelerini kullandı.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Kısa sürede çok sayıda yorum alan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar öğretmenin sınıf disiplinini sağlamaya çalıştığını savunurken, bazıları ise öğretmenin davranışını eleştirdi.

TARTIŞMA KIYAFETE EVRİLDİ

Ancak tartışmaların büyük bölümü öğretmenin müdahalesinden ziyade giydiği süper mini kıyafet üzerinden yürütüldü. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, öğretmenin kıyafetini tartışma konusu yaparken, bazı kullanıcılar ise konunun kıyafet üzerinden değerlendirilmesini eleştirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Apple User Apple User:
    abartmayın biraz medeni olun 8 11 Yanıtla
  • Mehmet abbasi Mehmet abbasi :
    fazla özğürlük iyi değil 9 3 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Şalvarlı olup uyarsaydı da ülkede düşünceler ikiye bölünecekti. geçiniz bu bölücü haberleri. 10 2 Yanıtla
  • Bsm.0507 Bsm.0507:
    Uyarmasın mı öğrenciyi? Hani herkese özgürlük için yapılmıştı sivil itaatsizlik eylemleri? 6 2 Yanıtla
  • Erkan null Erkan null:
    Video planlı çekilmiş.Bayan tamamen rol yapıp kadınsı özelliklerini ön plana çıkarmaya odaklanmis. 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
