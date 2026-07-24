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Kız Kardeşlerden Örnek Başarı

Kız Kardeşlerden Örnek Başarı
24.07.2026 13:25
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Bozyazı'da iki kız kardeş, üniversite eğitimleri ile hafızlıklarını başarıyla tamamladı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı Denizciler Kız Hafızlık Kur'an Kursunda eğitim gören iki kız kardeş, üniversite eğitimlerini tamamlamalarının ardından hafızlıklarını da başarıyla bitirerek örnek bir başarıya imza attı.

23 yaşındaki Nurcan Keskin ile 22 yaşındaki Nursen Keskin, lise eğitimlerinin ardından ilahiyat ön lisans öğrenimlerini sürdürürken hafızlık eğitimine başladı. Yoğun ve disiplinli bir çalışma programıyla hem akademik eğitimlerini hem de Kur'an-ı Kerim'i ezberleme sürecini birlikte yürüten kardeşler, hafızlıklarını tamamladı.

17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Hafızlık Tespit Sınavına hazırlanan kardeşler, eğitim hayatlarını Kur'an'ın rehberliğinde sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Denizciler Kız Hafızlık Kur'an Kursu Öğreticisi Hacer Arı, öğrencilerinin gösterdiği gayretin örnek teşkil ettiğini söyledi. Arı, öğrencilerin kursa geldiklerinde Kur'an-ı Kerim okuma ve mahreç eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını, ardından hafızlık eğitimine başladıklarını ifade ederek, "Üniversite eğitimleriyle birlikte hafızlık sürecini büyük bir disiplin ve özveriyle yürüttüler. Bugün iki önemli başarıyı aynı anda elde etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah hafızlık tespit sınavlarını da başarıyla geçerek Kur'an'a hizmet yolunda yürümeye devam edecekler" dedi.

Hafızlık yolculuğunda birbirlerine destek olduklarını belirten Nurcan ve Nursen Keskin kardeşler ise süreç boyunca yanlarında olan ailelerine, öğreticilerine ve Bozyazı İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.

Bozyazı İlçe Müftüsü Yakup Avcı da hafızlık eğitiminin sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten ibaret olmadığını, aynı zamanda sağlam karakterli, ahlaklı ve bilinçli nesiller yetiştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Hafızlığın sabrın, azmin ve teslimiyetin en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getiren Avcı, "Nurcan ve Nursen kardeşlerimizin hem üniversite eğitimlerini başarıyla sürdürmeleri hem de hafızlıklarını tamamlamaları bizleri son derece memnun etti. Bu başarı, kararlılığın ve disiplinli çalışmanın güzel bir örneğidir" diye konuştu.

Kur'an kurslarında öğrencilerin yalnızca hafızlık eğitimi almadığını, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle yetiştirildiğini kaydeden Avcı, hedeflerinin Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, anlayan ve hayatına rehber edinen nesiller yetiştirmek olduğunu belirterek, başarıda emeği bulunan öğreticileri, aileleri ve öğrencileri tebrik etti.

Müftü Avcı ayrıca, 17 Ağustos'ta yapılacak Hafızlık Tespit Sınavına katılacak tüm öğrencilere başarı dileyerek, Bozyazı İlçe Müftülüğü olarak hafızlık eğitimine ve Kur'an kurslarına destek vermeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kız Kardeşlerden Örnek Başarı - Son Dakika

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