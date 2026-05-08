Kızılcıklı Mahallesi'nde Trafik Eğitim Sokağı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılcıklı Mahallesi'nde Trafik Eğitim Sokağı açıldı

Kızılcıklı Mahallesi\'nde Trafik Eğitim Sokağı açıldı
08.05.2026 17:32  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi, çocuklara erken yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla Kızılcıklı Mahallesi'nde "Trafik Eğitim Sokağı"nı hizmete açtı.

Nilüfer Belediyesi, çocuklara erken yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla Kızılcıklı Mahallesi'nde "Trafik Eğitim Sokağı"nı hizmete açtı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Sokağı araç trafiğine kapattık. Asıl sahiplerine, yani çocuklarımıza verdik" dedi.

Nilüfer Belediyesi, Kızılcıklı Mahallesi'nde trafik güvenliği bilincinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Trafik Eğitim Sokağı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, 24. Dönem CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Kızılcıklı Mahalle Muhtarı Ülkü Celep, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu ve Ortaokulu idarecileri ve öğrencileri katıldı.

Başkan Şadi Özdemir, kadınlar, gençler, çocuklar ve dezavantajlı grupların her zaman için öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Bu doğrultuda projeler ürettiklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, "Kentimizde trafik eğitim parkurları var. Ancak baştan sona bu amaca ayrılmış bir sokak henüz yoktu. Burası Bursa'nın ilk trafik eğitim sokağı olacak. Bu yeri özenle seçtik. Okul çıkışlarında burada çok trafik oluyordu. Velilerimiz ve öğretmenlerimiz bu sorunu bize iletti. Biz de hemen harekete geçtik. Bu sokağı araç trafiğine tamamen kapattık. Sokağı asıl sahiplerine, yani çocuklarımıza verdik. Burada çocuklarla birlikte olmak bizlere büyük bir mutluluk veriyor. Her şey onlar için" dedi.

Çocukların burada trafik eğitimi alacaklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Burada tam 40 tane trafik tabelası var. Sadece yürüyüş kurallarını öğrenmeyeceksiniz. Özel bisiklet yolumuz da var. Burada bisiklet kullanmayı güvenle öğreneceksiniz. Üstelik çevremizi de koruyoruz. Bazı tabelalarımız enerjisini doğrudan güneşten alıyor" diye konuştu.

2-8 Mayıs'ın Trafik Haftası olduğunu hatırlatan ve kutlayan Başkan Şadi Özdemir, "Amacımız burayı kalıcı bir trafik eğitim merkezine dönüştürmek. Emniyet ile birlikte çalışacağız. Başka okullardan çocuklarımız da buraya gelecek. Trafik kurallarını yaşayarak öğrenecekler" dedi.

Kızılcıklı Mahalle Muhtarı Ülkü Celep ise sokağın hayırlı uğurlu olmasını diledi. Açılışın ardından trafik polisleri tarafından kısa bir eğitim verildi. Başkan Şadi Özdemir ile Milletvekili Yunus Emre, çocuklarla pedal destekli go-kart araçlarına binerek, uygulamalı trafik eğitimine katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kızılcıklı Mahallesi'nde Trafik Eğitim Sokağı açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi

17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:43
İran: ABD’nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 17:35:18. #7.12#
SON DAKİKA: Kızılcıklı Mahallesi'nde Trafik Eğitim Sokağı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.