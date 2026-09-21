Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda 362 aday yetenek sınavını kazandı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda 362 aday yetenek sınavını kazandı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı\'nda 362 aday yetenek sınavını kazandı
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın yetenek sınavlarında başarılı olan 362 aday, konservatuvar eğitimi almaya hak kazandı. Kazananların kayıtları 21-23 Eylül'de İzmit ve Gebze'de yapılacak, yeni eğitim dönemi 28 Eylül Pazartesi başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın yetenek sınavlarında başarılı olan 362 öğrenci, konservatuvar eğitimi almaya hak kazandı. 7 bölüm ve 33 branşta eğitim verilen konservatuvarda yeni eğitim dönemi 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı tarafından 12-13 Eylül tarihlerinde İzmit ve Gebze'de gerçekleştirilen yetenek sınavlarının sonuçları açıklandı. Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Sahne Sanatları bölümlerinin farklı branşlarında yapılan sınavlara 5 ile 60 yaş arasındaki adaylar katıldı. Yetenek sınavlarının ardından yapılan değerlendirmelerde 362 aday başarılı olarak konservatuvar eğitimi almaya hak kazandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kayıt süreci de başladı.

Kayıtlar 21-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak

Konservatuvarı kazanan öğrencilerin kayıtları 21-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. İzmit'te eğitim almaya hak kazanan öğrenciler kayıtlarını Leyla Atakan Kültür Merkezi'ndeki Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda, Gebze'de kazanan öğrenciler ise Gebze Konservatuvar Binası'nda yaptırabilecek. Yeni eğitim dönemi 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, kazandıkları bölüm ve branşlara göre 2 ile 4 yıl arasında eğitim görecek.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKocaeliEğitimKültürGebzeEylülSanatSon Dakika

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